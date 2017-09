Habló el papá de la nena de un año que sufrió el mortal ataque de un pitbull

El padre de, la nena de un año y medio asesinada por la mascota familiar, un perro de raza Pitbull habló luego de los conmovedores hechos ocurridos en la localidad bonaerense de La Tablada y brindó detalles del caso.

Durante una entrevista con el programa “Lo Dice Embón”, el papá de la nena y esposa de la mujer que lucha por su vida tras el ataque recordó que “el perro es como uno lo crie, el perro es un perro más, cualquiera puede morder, el Pitbull no es asesino. te puede morder un Caniche Toy. Acá pasó esta tragedia. Ya está lo sucedido. No le echo la culpa al perro”.

Luego, dijo: “perdí a mi hija es lo que más siento en este momento” y ante la consulta del conductor del ciclo, Horacio Embón respondió: “No se si jugaba, el perro siempre la vio. No era un perro era agresivo. No era un perro que yo podía dejar jugando con mis hijos. No lo podía dejar jugando porque no era chiquito. Tenía 5 años”.

Sobre si usaba al perro para proteger la casa y a la familia indicó: “Nunca lo use para eso. Nunca fue agresivo. Lo criamos con amor”.

En tanto, dijo que ahora “el perro esta en la perrera de Villegas, no se lo que harán con él, ahora no puedo pensar eso. Tengo que pensar que salga adelante mi señora, cargarme todo al lomo y ocuparme de mis hijos. El perro queda lejos, no se”.

Al mismo tiempo, recordó a su hija Moria y dijo con profundo dolor: “Desde que llegó ella cambió todo, era las más chiquita y siempre iluminó la casa, no puedo hablar mucho”.

Respecto de su mujer y la terrible situación manifestó que “mi esposa se tiro sobre le perro para protegerla, se abalanzó sobre el animal para abrirle la boca, y la mordió a ella en el brazo izquierdo causandole bastantes heridas, esta internada, la operaron y hay que esperar, perdió mucha sangre porque le tocoó una arteria importante”.

En cuanto a la criatura, dijo que Nerón “le lastimó en la cabeza, fue a la cabeza porque tenían casi la misma altura, fue para esa lado”.