Otro pedido de detención contra el empresario correntino Martínez Rojas: esta vez por amenazas

La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 4, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, requirió la inmediata captura y detención del abogado y empresario de medios de comunicación, Juan Mariano Martínez Rojas, en el marco de la investigación que lo tiene imputado por amenazas coactivas reiteradas contra un comerciante y su pareja.

El pasado 28 de agosto, la fiscal Caamaño le solicitó a la jueza Karina Zucconi –titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15- que Martínez Rojas, quien actualmente reside en la ciudad estadounidense de Miami, sea sometido a juicio oral como coautor del delito de amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades. El empresario está imputado de haber intimidado al dueño de un local de venta de relojes de alta gama y su mujer para que desistan de su reclamo para que les devolviera dos relojes Rólex que había retirado pero jamás abonó, ya que el cheque por 383 mil pesos que entregó a cambio fue rechazado por falta de fondos al momento del cobro.

La fiscal entendió que correspondía disponer la detención y prisión preventiva de Martínez Rojas. En tal sentido señaló que el imputado no había fijado domicilio en la República Argentina que permitiera acreditar su arraigo en el país y que cumpliría con el proceso, al tiempo que tampoco había cumplido con la imposición del juez –al momento de su procesamiento- de concurrir mensualmente ante el magistrado.

Por otra parte, la fiscal fundamentó su pedido en que “las pruebas reunidas evidencian que el imputado cuenta con medios suficientes como para eludir exitosamente el accionar de la justicia en caso de así quererlo, como también cuenta con medios suficientes para seguir presionando a los principales testigos de estos hechos (los propios damnificados), lo que podría poner en peligro el éxito de esta investigación”.

La representante del Ministerio Público Fiscal reiteró su pedido para que se capture y detenga a Martínez Rojas, a raíz de “recientes eventos de público y notorio conocimiento dan cuenta que el imputado ha sido declarado rebelde en otro proceso y pesa sobre él, al día de la fecha, una orden de captura nacional e internacional, lo cual da cuenta no sólo de una inconducta procesal que no puede ser desapercibida, sino también de la existencia de varios procesos más en su contra que, evidentemente, derivan en un incremento del peligro de fuga del imputado”.