Passalacqua: “Apostar a la educación siempre es un progreso y significa garantizar el futuro”

Lo dijo el gobernador Hugo Passalacqua en la inauguración de la sede de la Universidad Gastón Dachary en Eldorado. Previamente el mandatario inauguró un puente en la calle Alegría y destacó las Olimpiadas Estudiantiles, al respecto dijo que todo el país debería tomar este evento deportivo como ejemplo “yo lo aplaudo de pie y me gustaría que se televise por canal 12” indicó.

Hugo Passalacqua, gobernador de la provincia de Misiones

En la tarde de este lunes el gobernador de Misiones Hugo Passalaqcua inauguró el puente de la calle Alegría en Eldorado en el marco del programa 100 puentes. Luego del corte de cinta y habilitación en el lugar, se dirigió a la plaza El Colono, ubicada en el kilómetro 6 (acceso a la ciudad) donde supervisó la ejecución del programa “pavimento sobre empedrado” que comenzó en la calle homónima.

El mandatario señaló en la oportunidad que estas obras son financiadas íntegramente por el gobierno provincial y ejecutadas por Vialidad.

Tras estas actividades Passalaqcua presidió la inauguración de la sede propia de la Universidad Gastón Dachary, donde estuvo acompañado de otras autoridades provinciales y el intendente municipal Norberto Aguirre.

El complejo educacional se inauguró con 6 aulas funcionando y 5 más en el primer piso, que concluirán en breve. Más adelante contará con un sector de cocina para la carrera de Nutrición, playón deportivo, pileta climatizada, SUM y estacionamiento, entre otras cosas.

Tras seis años de presencia en la ciudad de Eldorado (el 22 marzo de 2011 se dejó oficialmente inaugurada el centro académico Eldorado), la Universidad ya cuenta con egresados de Abogacía y este año se recibe la primera camada de Nutricionistas.

“Es un honor poder inaugurar este nuevo edificio, donde estamos ahora hay poco espacio y mucha gente y nos encanta que los chicos vayan a estudiar pero sin dudas que merecen un mejor lugar con más comodidades y espacio como el que hoy estamos presentando”, indicó la rectora Alba Pérez Chilavet.

La rectora agradeció a la comunidad académica local y en especial al gobierno de la provincia de Misiones, “sin el cual no se podría haber avanzado, y al municipio por el apoyo permanente para que este proyecto que ya es de todos los eldoradenses siga creciendo”. Quien adelantó además que en el 2018 habrá más carreras nuevas en la sede de Eldorado y agradeció el apoyo incondicional del municipio.

Aguirre por su parte remarcó el esfuerzo que realiza la universidad y el espíritu de progreso que siempre los ha caracterizado. Agradeció y felicitó a los fundadores por elegir Eldorado para seguir generando más educación de calidad.

Apostar a la educación es apostar al futuro

Por su parte el gobernador de Misiones destacó la iniciativa y el empuje de la educación de la Universidad Gastón Dachary. Remarcó la apuesta permanente de la fundación “por hacer circular valores” para que la sociedad tenga un mejor bienestar en su futuro. “este es un paso enorme para la comunidad de Eldorado, un día histórico. Inaugurar un edifico propio da un sentido de pertenencia y progreso que me llena de orgullo”, aseveró.

“Apostar a la educación siempre es un progreso y significa garantizar el futuro de la ciudad” destacó el mandatario misionero. Y agregó “adentro de estas aulas pasan cosas mágicas, se transmiten conocimientos, valores, el futuro de un país se define en las aulas”.

En cuanto a su mensaje para la juventud en este mes de la primavera y el estudiante señaló “mi mensaje es que disfruten la juventud y la vida pero que no se pierdan la oportunidad de estudiar, el sistema educativo es un momento que pasa y una vez que pasa, muchos se arrepienten y luego dicen tardíamente por qué dejé, por qué no estudié cuando pude. Porque los títulos que uno adquiere nos sirven para tener una calidad de vida mejor, y sobre todo para ser buenas personas, sea médico, albañil, astronauta o lo que sea. Por eso creo que la inauguración de la sede propia de una Universidad en Eldorado es un paso muy grande para la ciudad”.

Capital provincial de las Olimpiadas Estudiantiles

Con respecto a su opinión sobre declarar a Eldorado “Capital provincial de las Olimpiadas Estudiantiles”, el gobernador Hugo Passalaqcua dijo que “siempre me llamó la atención por qué en la zona norte hay tantos jóvenes muy buenos en todos los deportes, y rápidamente aparecen deportistas de elite a nivel nacional que salen de acá. Y después mirás y ves que tienen polideportivos muy lindos, el más lindo de la provincia por ejemplo está acá, y es el de la zona Oeste”.

Y destacó “sinceramente creo que las Olimpiadas que se hacen acá son ejemplares, con todo respeto a todas las estudiantinas de la provincia y los festejos que hace cada uno, me parece que lo que hacen acá en Eldorado con las actividades deportivas es algo que el país entero debería tomar como ejemplo. Me gustaría que esto se pueda transmitir por televisión porque realmente vale la pena, es una lección pedagógica para el resto de los misioneros, que chicos tan jóvenes hagan una cosa tan comprometedora para el futuro, yo aplaudo de pie este evento y de verdad me gustaría que se televise porque son un ejemplo en este sentido”.

Por último y en cuanto a los anuncios para Eldorado en septiembre, mes de su 98° aniversario, el mandatario misionero adelantó “ahora vamos a hacer la cancha de Hockey, que es uno de los pocos deportes femeninos que se televisa, porque el 97% de los deportes que se televisa es de hombres y solo el 3% es de mujeres. También el asfaltado de la calle Alegría, continuaremos con el asfalto sobre empedrado en el centro de Eldorado, el asfaltado de la calle del Aeroclub y otras obras que estamos analizando y que siempre son cosas muy lindas para Eldorado”.