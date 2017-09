Eldorado: Solicitaron custodia policial en una escuela, luego que una madre agrediera a una docente

El viernes pasado, una madre enojada porque una docente le llamó la atención a su hijo, llegó a la escuela y habría agredido a la maestra “me agarró de los pelos y me arrastró varios metros” dijo la docente Graciela Taboada. Por esa razón la supervisora de la zona norte, solicitó este lunes custodia policial para ambos turnos de la Escuela Especial N° 46, ubicada en el kilómetro 1.

Graciela Taboada, maestra a cargo del turno tarde, manifestó que el viernes a las 12.50 del mediodía una madre llegó al portón de la escuela pidiendo ingresar, “el portón estaba cerrado a esa hora porque se abre a las 13.40 recién, porque tenemos otros chicos con atención personalizada” indicó.

Y detalló “noté que la señora llegó muy nerviosa, le abrí y me dijo en un tono agresivo, que iba a hablar conmigo y con la otra maestra pero de manera separada, entonces le pedí que se calme por favor y le expliqué que teníamos que hablar las tres juntas porque teníamos que hacer un acta por reglamentación, para que luego vea la directora. Pero la mujer seguía enojada y me dijo que yo le había tratado mal a su hijo y que le hacía limpiar la escuela, entonces le respondí que cuando ella se calmara íbamos a charlar”.

“Pero cuando me di vuelta para irme, la señora me agarró de los pelos, me tiró al suelo y me arrastró por unos metros por el pasillo de la escuela. Otra maestra que es mi compañera le pidió que por favor me suelte, y si no hubiese sido por mi compañera no sé lo que iba a pasar. Cuando me levanté le dije que iba a hacerle una denuncia y me fui a la Comisaría. Eso fue lo único que hice, no respondí insultos ni levanté la voz” detalló la docente, quien aseguró que es la primera vez que sufre un caso de violencia.

Por su parte, la compañera que la ayudó, acotó “para mi fue muy fuerte, sentí mucha impotencia, tenía miedo porque vi cómo la llevaba de los pelos y la cabeza de Graciela se doblaba, la verdad que tuve mucho miedo y le pedí por favor que la suelte”.

Con respecto a por qué se desató el enojo de la madre, Taboada señaló “yo no soy la maestra de su hijo, pero creo que la situación viene porque el martes le llamé la atención al chico que estaba con otros 5 niños en la calle, porque aunque no están en la escuela son responsabilidad nuestra. Entonces les dije que iba a hablar con la directora y les pedimos a los padres que vengan el lunes a una reunión para ver cómo íbamos a trabajar con los chicos para que esto no vuelva a suceder más que nada por seguridad de los chicos. Todos los padres respondieron que sí, menos la señora que apareció el viernes muy agresiva y que desencadenó todo lo que pasó”.

Segunda agresión

Por su parte, la directora de la escuela Beatriz Maciel, detalló que esta pareja tiene 3 hijos en la escuela y viven en la zona Oeste de la ciudad. “En el 2015 ya tuve problemas con el padre de los chicos que un día llegó, me insultó y me amenazó, cuando eso sucedió quedamos en que íbamos a tratar con la señora únicamente y él no apareció más, pero resulta que los chicos son irrespetuosos, no aceptan órdenes. Entonces cuando ellos tienen ganas trabajan y si no tienen ganas no podemos decirles nada, no respetan a las maestras, no sé cuál será el problema pero evidentemente es serio”.

Y agregó “la entiendo a Graciela porque cuando este hombre me insultó en el 2015 tuve mucho miedo, no solo por mi sino también por mi familia. Y la verdad que es una situación muy fea la que estamos viviendo en la escuela, no está bueno venir a trabajar con miedo”.

Custodia policial

Liliana Santander, supervisora de Educación Especial en zona norte, aseguró que “me acerqué este lunes para recabar toda la información para elevar el acta, me reuní con la madre que agredió a la maestra, con la directora, la psicopedagoga y las docentes que estuvieron durante la agresión el viernes”.

Además agregó “elevamos todo al Concejo de Educación y vamos a esperar que Asuntos Legales se expida pero mientras, no sabemos qué hacer con los niños, porque no podemos prohibirles el acceso a la educación a los niños. Entonces mientras esto se resuelva, solicité una custodia policial en ambos turnos de la escuela, media hora antes y media hora después también. Por lo menos por 15 días para preservar la integridad física de alumnos, padres y docentes”.

Y resaltó “me voy muy preocupada por esta situación, porque los docentes están atemorizados y los padres también porque no podemos esperar que esto pase a mayores, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que la justicia se expida. No queremos llorar ninguna tragedia, por eso estamos tratando de salvaguardar la institución con efectivos policiales para la seguridad de todos”.

Además aclaró que la maestra agredida hizo su denuncia personal que va por otro lado ante la Justicia.

Santander también dijo que “la maestra del hijo de la señora me reenvió un mensaje de voz que le había mandado la madre del chico y la verdad que es intimidante y una falta de respeto. Yo le dije eso a la señora y se largó a llorar, creo que se dio cuenta que estuvo mal, porque superó todas las barreras que podía, si pasó de los insultos a la violencia física es grave. Y yo quiero entender que la madre entendió la gravedad de la situación porque la violencia si no se trata, no desciende siempre escala a más, ese es el problema”.

En este sentido recordó “es una situación complicada para nosotros porque en el 2015 ya hubo una agresión verbal y amenazante por parte del padre de estos chicos a la directora, y en esa oportunidad se hicieron talleres de padres, maestros y niños para resolver esta situación, pero ellos justo no asistieron a los talleres, así es que no se alcanzaron los resultados deseados. Quisimos preservar por todos los medios el vínculo familia- escuela, porque la escuela sola no educa, es un conjunto, pero no pudimos con ellos”.

Para finalizar sostuvo “ahora solo nos resta esperar que el Consejo se expida y ver cómo seguimos, mientras eso suceda, queremos custodia policial en la escuela, es lo mínimo que podemos pedir para mantener la seguridad y tranquilidad de todos”.