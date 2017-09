Indignación en las redes por un grupo de madres que festejó la desvinculación de un nene con Asperger

Celebraron en un chat que el alumno fuera cambiado de división en una escuela de Merlo: “Qué bueno para los chicos, que puedan trabajar y estar tranquilos”, dijeron.

Rosaura Gómez publicó unas capturas de pantalla de una conversación de Whatsapp en un grupo cerrado de Facebook. Las capturas se viralizaron y despertaron polémica e indignación. Es que el contenido de los chats pertenecía a un grupo de madres de un colegio ubicado en la localidad de Merlo, y reflejaban una actitud de festejo por el hecho de que un nene con Síndrome de Asperger fuera retirado del curso al que concurrían sus hijos.

El nene concurre el 4º grado de la escuela primaria en el Colegio San Antonio de Paduay las madres de sus compañeros celebraron que ya no curse más con sus hijos. “Al fin una buenísima noticia. Era hora que se hagan valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!” fueron los comentarios de una de las madres.

Lejos de incentivar la integración, el acompañamiento y la comprensión de nenes con capacidades diferentes, se celebró la desvinculación de uno de ellos.

“Ojalá sea lo mejor para ese nene, y una buena noticia para todos los que peleamos para que nuestros hijos tengan una primaria como se merecen”, fue el comunicado de otra de las madres que parecía convencida de que un chico con capacidades diferentes no pueda merecer una primaria como la de su hijo.

La tía del nene comentó en su publicación que las madres de los compañeros “hacían paro”: no querían llevar a sus hijos al colegio hasta que no removieran a su sobrino del curso.

Lo que pasó fue que los directivos del colegio tomaron la decisión de cambiar de división al alumno “para que termine el 4º grado, aunque sea, con nuevos compañeros”.

La mujer que hizo la publicación en aquella red social, es la tía del nene con Asperger y se mostró muy conmovida por lo sucedido en la escuela San Antonio de Padua. “Se supone que es un colegio religioso, y esta fue la reacción de las mamás al enterarse”, publicó Rosaura indignada por los comentarios emitidos por las madres. Infobae se contactó con ella, pero prefirió evitar declaraciones hasta que no tenga el permiso de sus abogados.

El Síndrome de Asperger es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse, y pertenece al espectro autista. Una persona que adquiere este diagnóstico es más sensible a las relaciones humanas y le es difícil comprender las normas de la sociedad, sobretodo a la hora de la interacción.

Cintia Fritz es la mamá de Lautaro, un chico de 4 años que padece Trastornos del Espectro Autista (TEA) con una modalidad de moderada a severa. Ella maneja un blog en el que cuenta lo que sucede con su hijo. En “La Aventura Diferente”, su blog, Cintia expresa lo que pasa con Lautaro y la lee gente de todo el mundo. Infobae se comunicó con ella y contó lo importante que es la contención y la inclusión en estos casos. Además, opinó sobre lo ocurrido en el colegio San Antonio de Padua diciendo: “No me llama la atención. Es muy complejo. Si lo mirás rápido, decís: ‘estas hdp, cómo se les ocurre’. Pero hay muchas cosas en juego. No sabemos lo que pasaba entre ese nene y sus compañeros”.

Cintia señaló que le fue muy difícil encontrar un colegio para su hijo, y que muchos colegios no están abiertos a admitir alumnos como Lautaro. Además, destacó el trato de los compañeros de su hijo y de las madres. “Les expliqué lo que pasaba y les dije que no tuvieran miedo en preguntarme cualquier cosa”, dijo. Cintia lucha para que Lautaro pueda crecer de la mejor manera, y le da especial relevancia a la doble vía a la hora de la integración. “La integración no viene solo de parte de nosotros a esas personas. Ellos también tienen que hacer una aceptación, porque es algo que les es ajeno y tienen que aprender a adaptarse y a tolerar”.

El chat que llevaron a cabo las madres del colegio San Antonio de Padua se viralizó y armó un gran revuelo en las redes sociales, en la que los usuarios repudiaron fuertemente los comentarios emitidos por las madres, al tiempo que se mostraban indignados y acusaban de “discriminación” a lo sucedido. (Infobae)