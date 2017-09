Ante la llegada del calor, medidas para prevenir al dengue

La prevención está en nuestras manos. Y la clave de la prevención es descacharrizar: eliminar todos los recipientes que puedan contener agua estancada.

Lo que hay que saber

¿Qué es el dengue? Es una enfermedad infecciosa causada por un virus que trasmite el mosquito Aedes aegypti, que funciona como vector llevando la enfermedad de una persona a otra. No se contagia entre humanos ni se transmite a través de objetos ni de la leche materna.

¿Cómo se previene? La mejor forma de evitar el contagio es impedir el desarrollo del mosquito que lo transmite. Para ello, es fundamental eliminar los recipientes que pueden funcionar como criaderos dentro y fuera de los hogares.

¿Cómo se desarrolla el mosquito transmisor? Durante los meses de frío, las larvas permanecen en recipientes con agua estancada. Al subir la temperatura sube, se desarrollan hasta alcanzar el estadio de mosquito adulto.

¿Qué distancia vuela el mosquito del Dengue? En toda su vida no puede volar más 100 metros. Por eso es clave descacharrizar la casa y el vecindario, ya que el mosquito que puede contagiarnos nace, crece y vive muy cerca de nosotros.

¿El mosquito del Dengue pica a cualquier hora del día? Pica preferentemente de día, pero puede hacerlo de noche si quedó en un cuarto donde no hubo nadie durante el día porque tendrá hambre.

¿Cuándo debemos sospechar un caso de dengue? Cuando una persona tiene fiebre por encima de 38° y al menos dos de los siguientes síntomas:

* Dolor de cabeza.

* Dolor en las articulaciones o en los músculos.

* Manchas rojas en la piel.

* Sangrado de encías o nariz.

* A veces presenta vómitos y dolor de estómago.

¿Hay vacuna contra el dengue? No, hasta el momento. Por eso es importante tomar medidas de precaución para evitar la picadura del mosquito transmisor.

¿Hay tratamiento para el dengue? No hay un tratamiento específico. Se define en función de cada cuadro. No hay que automedicarse: sobre todo, no tomar aspirina y evitar inyecciones intramusculares.

¿Por qué no puedo tomar aspirinas? Porque tiene un efecto anticoagulante (no se forman coágulos en la sangre) y, en casos de Dengue Hemorrágico, se producirían hemorragias.

¿Cuánto tiempo dura la enfermedad? El período de incubación es de 4 a 7 días a partir del contacto con el virus. La enfermedad dura hasta 15 días.

¿El dengue es mortal? En general, la enfermedad se autolimita. Pero sin una pronta atención médica, el cuadro puede complicarse y hay riesgo de mortalidad.

¿Si tengo dengue, puedo contagiar a mi familia? No. Sólo lo transmite el mosquito.

¿Qué repelentes conviene usar? El Ministerio de Salud de la Nación recomienda los productos que contienen DEET (N-N dietil-toluamida). En los aerosoles con una concentración de 15% y de 25%, su aplicación debe renovarse cada 4/5 horas. Y los spray y cremas que tienen una concentración del 5% al 7,5%, cada 1-2 horas. Es importante rociar también la ropa, ya que el mosquito puede picar a través de la ropa de tela fina.

¿Cómo proteger a niños y bebés? La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda en menores de 2 años la utilización de citronella. Entre los 2 y los 12 años, aconseja utilizar DEET con una concentración de hasta 10%.

¿Qué pasa con los animales domésticos? Hasta el momento no parecen tener ningún rol en la diseminación del Dengue ni servir como reservorio del virus.

¿Se puede saber si uno ya ha tenido dengue? Sí. A través de estudios de laboratorio, uno puede identificar un contacto previo con el virus.

¿Sirve saber por laboratorio si uno ya tuvo la enfermedad?Sirve para saber qué serotipo viral tuviste y estar atento ante un nuevo brote, porque de ser otro serotipo podría sufrir un shock por dengue hemorrágico.

¿Uno puede sufrir dengue más de una vez? Sí, porque hay 4 serotipos de dengue. Cuando un paciente se enferma por un serotipo, nunca más se vuelve a enfermar por ese serotipo, pero sí puede enfermarse por cualquiera de los otros 3 serotipos existentes.

¿Los mosquitos no nacen en el pasto? Sí, algunos nacen en el pasto, pero no el que transmite el dengue. Éste se cría en agua limpia estancada alrededor y adentro de nuestras viviendas.

¿El mosquito que transmite el dengue se cría en charcos? No, ya que éste prefiere recipientes con bordes en donde pueda fijar y poner sus huevos.

¿Los repelentes son tóxicos? Todos los insecticidas son sustancias tóxicas; sin embargo, tienen un margen de seguridad que permite calcular la dosis apropiada para matar a los diversos insectos a que van dirigidos y evitar daño a la salud en humanos.

¿Qué hago si me pica un mosquito? ¿Es una urgencia? ¿Llamo a un médico? Generalmente nos pican muchos mosquitos y no nos damos cuenta. No hay razones para entrar en pánico ni para angustiarse. Es posible que no sea un mosquito Aedes aegypti y si lo fuera, es probable que no posea el virus. Si vivo en una zona donde hay un brote, la consulta al médico me traerá más tranquilidad.

¿El mosquito deja marcas al momento de la picadura? ¿Podemos saber si el mosquito que nos picó tenía dengue? Las marcas son la reacción alérgica de nuestro organismo a la picadura del mosquito, que al picar inyecta saliva. Si al picar también inyecta algún patógeno, como el virus del dengue, puede enfermarnos. Pero no se puede saber inmediatamente si nos transmitió el virus. Para reconocer el patógeno en sangre debe pasar un tiempo mínimo en el cual la enfermedad ya se está desarrollando y nuestro organismo está produciendo anticuerpos para combatirlos. Son estos anticuerpos los que reconocen los test.

¿El dengue es una enfermedad estacional? Para Buenos Aires y otras localidades del país, podemos verla como estacional debido a que el frío del invierno controla la población de mosquitos vectores.