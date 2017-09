Militantes de Unión Popular rechazan llevar a Ramón Velázquez como primer candidato a diputado provincial

A pocos días para el cierre de las listas de candidatos a diputados provinciales se complicó la estrategia de Unión Popular (UP), el partido que conduce el ex gobernador y actual embajador en España, Ramón Puerta. El motivo es que el también ex presidente quiso imponer el nombre de Ramón del Rosario Velázquez, dirigente del Sindicato de Camioneros, como primer candidato a diputado provincial del espacio, decisión que fue rechazada por sus propios militantes. Incluso el presidente y apoderado de UP, Claudio “Beto” Roa, se negó a firmar la lista que deberá ser entregada esta semana ante el Tribunal Electoral de Misiones. “Esto no se trata de una ambición personal, sino del deseo de los dirigentes que por lo bajo no están conformes con la idea del ex gobernador”, aseguró Roa.

Velázquez ocupa actualmente una banca en la Cámara de Representantes a la que accedió en 2013 y cuyo mandato vence este año y tiene intenciones de renovar por otro periodo. Además es hermano del candidato a senador por Avancemos, Adolfo con quien políticamente no comparten espacio político aunque ambos trabajan en el sindicato que nuclea a los camioneros.

Roa indicó que su decisión se basa en la voluntad de sus compañeros que militan en el espacio e insistió en que no firmará ninguna lista que sea encabezada por Velázquez. En ese sentido se supo que ante la negativa de sus militantes, Puerta pidió que Velázquez encabece una lista colectora pero también encontró resistencia. La situación no solo complica el cierre de la lista de diputados provinciales sino también a los sublemas, puesto que el propio Roa pensaba encabezar uno en Posadas.

El 25 de junio pasado, cuando UP presentó a sus candidatos para legisladores nacionales, Velázquez se había sentado en la misma mesa que los dirigentes más cercano al ex gobernador. En ese momento ya comenzaron las especulaciones sobre su candidatura.