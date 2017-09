Caso Maldonado: viralizan una falsa foto y aseguran que está muerto

3A un mes de su paradero, el misterio sobre dónde y cómo está Santiago Maldonado va camino a convertirse en un debate cada vez más polarizado y definido por intereses políticos. Mientras la Justicia se inclina por la hipótesis de una desaparición forzada a manos de efectivos de Gendarmería Nacional, hay quienes aseguran que el caso es utilizado por sectores de la oposición para modificar el panorama previo a las elecciones generales de octubre.

“¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Esa pregunta es la que una multitud realizó ayer en marchas en las principales ciudades del país y, sin avances reales de parte de los investigadores, parece no tener respuestas.

Datos falsos. En las últimas horas, las redes sociales se hicieron eco de una fotografía que circuló de forma anónima, con la intención de fortalecer una de hipótesis: Maldonado podría haber muerto de una puñalada durante una pelea con un puestero en un campamento. De acuerdo con esa línea de pensamiento, su cuerpo habría sido oculto para “echarle un muerto” al Gobierno nacional y, puntualmente, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien desde el comienzo del caso expresó abiertamente su impresión de que la Gendarmería no había estado implicada en la desaparición del artesano.

“Apareció muerto en Esquel de un cuchillazo por el puestero de Benetton. El RAM se lo llevó y se les murió”, es uno de los mensajes compartidos en cadenas de Facebook y Whatsapp. Algunas cuentas en Twitter se hicieron eco de ello, aunque luego borraron los mensajes. “Los K sabían que estaba muerto. Sólo lo usaron para ensuciar al gobierno”, aseguran, sin mayores pruebas que la imagen de un cadáver que ni siquiera se parece al artesano. En el medio, se lo vincula a los Vaca Narvaja, exmilitantes de Montoneros y familiares paternos de Helena, la nieta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

No es la primera vez que la búsqueda de Maldonado se rodea de información falsa. Días atrás, se rumoreó que su cuerpo había aparecido en Chile, información que fue desmentida por Interpol.

En el informe, que fue enviado a la delegación de Interpol Argentina, manifestaron: “En el marco de nuestra cooperación y dando respuesta a vuestra solicitud, se informa que se realizaron las consultas en las morgues de la zona sur de Chile, donde a la fecha no ha ingresado ningún cuerpo con las características del ciudadano argentino”.

Días antes, una denuncia anónima alertó a la Policía de la localidad chubutense de Epuyén sobre la presencia de un cadáver en la zona, algo que hizo que rápidamente efectivos de la fuerza desplieguen un rastrillaje.

La búsqueda no arrojó ningún resultado. La Policía del Chubut confirmó a la radio local FM Del Lago que se realizaban rastrillajes sobre el río por una denuncia telefónica, que advertía sobre un supuesto un cuerpo flotando en proximidades de Arroyo La Mina. El lugar es cercano al punto donde testigos aseguraron haber visto por última vez a Santiago Maldonado.

“Fue una denuncia falsa”, confirmó Oscar Currilen, intendente de la localidad chubutense de El Maitén. “Se recibió una denuncia en la comisaría de El Maitén e inmediatamente se hicieron los rastrillajes en donde habían indicado que estaría ese cuerpo pero se descartó por completo esta información”, agregó el jefe comunal en diálogo con el portal El Patagónico.

Qué se sabe hasta ahora de Santiago Maldonado

Politizado. Si bien la ministra Bullrich pidió que el caso no fuera politizado, protagonizó varios cruces mediáticos con los Maldonado, a quienes acusó de no querer cooperar con el Gobierno. “”Les planteamos un trabajo en equipo pero se han manejado de otra manera, fuera de los carriles propuestos y dentro de un clima de agresión y violencia”, lanzó Bullrich en conferencia de prensa.

En una línea similar, el ministro de Justicia, Germán Garavano, lamentó los cruces con organismos de DDHH. “La única explicación de todo esto es el uso político”, se quejó el funcionario.

Frente a ello, la familia de Santiago exige que el Gobierno admita la presunción de una desaparición forzada. Ayer, durante el acto central con el que culminó la marcha, Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, pidió la renuncia de la ministra, luego de un supuesto maltrato: “Que dé un paso al costado y deje en su lugar a alguien capacitado”. Queremos que se investigue a toda la Gendarmería que estuvo en el operativo. Que nos demuestren que no fue la Gendarmería. Nunca presentaron un informe, nunca nos dijeron nada”, reclamó.

Garavano y Bullrich no son los únicos que dudan. Esta semana, la diputada Elisa Carrió comparó el caso Maldonado con el de Luis Gerez. Desde su cuenta oficial de Twitter, la legisladora y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires primero apuntó que “si la hipótesis de la desaparición de Santiago Maldonado fuese una invensión kirchnerista, sería perverso, infrahumano y delictivo”. “Todo esto me recuerda al caso del albañil Luis Gerez, en diciembre de 2006, que fue una grosera operación del ex presidente Kirchner”, agregó.

Fuera de la escuela. Otra de las controversias del reclamo por Maldonado llegó con la iniciativa de CTERA de tratar el caso en las aulas. El rechazo llegó con la campaña #ConMisHijosNo.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, lamentó en Twitter la iniciativa. El resultado: una multitud contra el funcionario versus otra defendiendo su postura.

Reclamo. Ayer, la expresidenta y candidata a senadora por Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, participó de una misa por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En ese lugar estaba también Monica Graciela Bottega, la madre de Tatiana Pontiroli, una de las 52 víctimas de la tragedia de Once.

Bottega se acercó hasta la expresidenta y la increpó por su presencia allí, con un cartel pidiendo por Maldonado, luego de su distante actitud con las víctimas del accidente ferroviario. “Usted es una asesina. Pide por la vida de Maldonado y nunca se hizo cargo de la masacre que causó 52 inocentes”, le espetó Bottega.

Desmanes. La masiva marcha a Plaza de Mayo convocada por organismos de DDHH, organizaciones políticas y sociales se vio opacada por los incidentes protagonizados por militantes de Quebracho, que atacaron a puntazos a su exlíder, Fernando Esteche, destrozos, pintadas en edificios públicos y fuertes choques entre supuestos manifestantes y las fuerzas policiales. Los enfrentamientos dejaron al menos 17 heridos, entre ellos el fotógrafo Sebastián Pani, y 31 detenidos, que estarán incomunicados hasta el lunes. Entre ellos hay turistas extranjeros, reporteros gráficos y transeúntes que aseguran que no participaban de la protesta.