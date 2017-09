Análisis semanal: nuevas oportunidades llegan a Misiones en crucero y el país sigue preguntando dónde está Santiago Maldonaldo

A un mes de la desaparición del artesano Santiago Maldonado, en distintas ciudades se realizaron manifestaciones bajo la consigna “aparición con vida”. La más multitudinaria se desarrolló en la porteña Plaza de Mayo y terminó con destrozos, heridos e incidentes de distinta consideración que se extendieron hasta bien entrada la madrugada.

Desde organizaciones sociales, organismos de defensa de los derechos humanos, sindicatos y partidos políticos opositores al Gobierno nacional, responsabilizan a la Gendarmería por la desaparición de Maldonado y volvieron a exigir la renuncia de la ministra de Defensa Patricia Bullrich, quien fue públicamente respaldada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El principal funcionario político el gabinete de Macri consideró que no hay pruebas fehacientes que demuestren que el artesano haya sido llevado por la Gendarmería y acusó a la oposición y a organizaciones ligadas con la izquierda, de utilizar políticamente el tema para desacreditar al gobierno a poco de un proceso electoral.

Más allá de las implicaciones judiciales y políticas, la desaparición de Maldonado volvió a dejar en evidencia la profunda grieta que atraviesa la sociedad argentina, que no se puede reducir a la dicotomía kirchnerismo versus macrismo y que tiene raíces más profundas que salen a la luz cuando se discuten temas como la desaparición forzada de personas, el rol de las fuerzas de seguridad, los reclamos de los pueblos originarios o los límites que debería tener la protesta social.

La indignación surge como la respuesta común a ambos lados de la grieta y las fuerzas políticas no dudan en utilizarla como combustible para cumplir sus cometidos. A través de sus medios amigos, el Gobierno nacional exhibe una plaza pintada y sucia como imagen del desorden que vinieron a normalizar y al reclamo por tierra de los mapuches como un intento secesionista, pero hasta ahora no consiguen dar información sobre el paradero de una persona a la que muchos dicen haber visto por última vez en poder de la Gendarmería.

En la vereda de enfrente, exfuncionarios y dirigentes políticos que durante diez años no manifestaron la más mínima preocupación ante múltiples denuncias por atropellos a pueblos originarios –el caso de la comunidad Qom es emblemático- ahora no dudan en hablar de avasallamiento al pueblo mapuche. Los que callaron cuando Luciano Arruga desapareció de la faz de la tierra después de haber sido demorado ilegalmente por la Bonaerense de Daniel Scioli, ahora no dudan en equiparar a la Gendarmería de Bullrich a un grupo de tareas.

En el medio de tanto fuego cruzado, la pregunta fundamental sigue sin encontrar respuesta: ¿Dónde está Santiago Maldonado?

Las PASO y el Fondo del Conurbano

Los resultados positivos que obtuvo Cambiemos en Córdoba –especialmente- y Santa Fe amenazan con tener un efecto directo en un tema que tiene en vilo a todas las provincias: el planteo formulado por Eugenia Vidal para incrementar en 50 mil millones de pesos el Fondo del Conurbano.

A pesar de no tener injerencia en el tema, el presidente Macri siempre defendió la postura de su gobernadora preferida, pero lo hacía con ciertas reservas ante el temor de que sus rivales políticos apelaran a la defensa de los recursos de sus provincias como argumento electoral y que eso le costara votos a Cambiemos en distritos clave como Córdoba y Santa Fe.

Esos temores se esfumaron a la luz de los resultados de las PASO y ahora la posición de Macri es más firme. En la Casa Rosada esperan un fallo de la Corte que atienda los reclamos de Buenos Aires y se niegan a buscar una salida política que saque al tema de la órbita del supremo tribunal. Argumentan que del mismo modo que Córdoba, Santa Fe y San Luis recurrieron a la Corte para solicitar la devolución del 15 por ciento retenido por Anses, Buenos Aires tiene derecho a buscar soluciones a través de la misma vía.

Un fallo favorable de la Corte al planteo de Vidal implicaría un brutal recorte sobre el total de los fondos coparticipables que se sentiría en todas las provincias. Para Misiones implicaría una pérdida de tres mil millones de pesos.

Fuentes ligadas al Gobierno nacional anticipan que la discusión política que esperan los gobernadores para abordar el tema llegará después de que la Corte de haya expedido, lo que para las provincias suena muy parecido a llorar sobre la leche derramada.

La locomotora sin chimeneas

Entre lo más relevante que dejó la semana periodística en Misiones se cuenta la visita del ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, quien dejó un puñado de anuncios que generaron gran expectativa.

Explicó que uno de los ejes centrales del plan de acción que está impulsando el Gobierno de Macri en materia de turismo tiene que ver con el desarrollo de un circuito de cruceros fluviales que recorrería el Paraná desde el puerto de San Pedro, en norte de la provincia de Buenos Aires, hasta Iguazú.

La parte de ese recorrido que resulta más atractiva es la que va desde Ituzaingó hasta Iguazú, porque ese tramo conecta a los dos principales destinos que pueden encontrarse en toda la ruta: las Cataratas y los Esteros del Iberá.

El funcionario aseguró que hay tres empresas de cruceros interesadas y que el año próximo comenzarían a operar, algunas en todo el trayecto y otras solamente en el tramo referido.

Dijo que ya están asegurados los fondos y finiquitados los trámites administrativos para construir cuatro puertos o embarcaderos en territorio misionero, los más grandes en Posadas e Iguazú, que serán paradas obligadas de todos los servicios, y otros en San Ignacio y Santa Ana. Agregó que está bajo análisis un quinto punto de desembarque que estaría en la zona norte de la provincia.

Otro de los anuncios que hizo Santos tiene que ver con una línea de crédito especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 100 millones de dólares para inversiones en infraestructura del llamado Corredor Jesuítico, que se extiende entre Paraguay, Argentina y Brasil. Alrededor de 40 de esos 100 millones se destinarían a Argentina y los puntos principales de esa inversión serían Córdoba y San Ignacio.

Los planes anunciados para el turismo cobran especial relevancia en tanto se aplicarán a una de las actividades que resultó más beneficiada a partir del cambio de contexto económico que impuso el gobierno nacional a partir de su asunción. Mientras sectores tradicionales de la economía misionera como el tealero, maderero, celulósico o el yerbatero sufren por un tipo de cambio poco competitivo para exportar y un mercado interno que no termina de recuperarse tras la caída de consumo registrada en 2016, el turismo espera con expectativas los resultados de medidas concretas como la apertura de cielos que promete multiplicar la conectividad aérea y romper así uno de los cuellos de botella que limitan el desarrollo del sector.

El sostenido trabajo de promoción que vienen impulsando en forma conjunta la Provincia y el sector privado desde hace más de una década –que alcanzó su hito más significativo con la elección de Cataratas como maravilla mundial- puso a Misiones en el radar de los grandes inversores del mundo y la promesa de nuevos vuelos, incluso internacionales, terminó de posicionarla como uno de los destinos con mayor potencial.

Como prueba de ello, el magnate árabe Alí Albwardy, propietario de más de 30 hoteles de lujo en el mundo -entre ellos el Four Seasons de Recoleta- compró recientemente el Sheraton de Iguazú en una operación que supera los 55 millones de dólares y pretende elevar al exclusivo hotel ubicado dentro del parque a la categoría de siete estrellas.

Cataratas figura también en los planes de la cadena Club Med y según afirmaron desde la Cámara Argentina de Turismo, grupos empresarios de España y Gran Bretaña mostraron intenciones de hacer pie en la joya de Misiones.

Viviendas y asimetrías

Durante la semana que pasó el Gobierno provincial volvió a dejar evidencias de la relación de oposición constructiva en relación a su par nacional. El gobernador Hugo Passalacqua se reunió con el ministro del Interior Rogelio Frigerio ante quien reiteró el reclamo de más fondos para construir viviendas.

Para el obereño, las prioridades de su gestión son generar empleo, activar la economía y dar respuesta a las demandas sociales de los misioneros. De allí la importancia que da a la construcción de viviendas, en tanto aporta soluciones en los tres aspectos referidos.

Otro diálogo entre ambas órbitas de gobierno se produjo durante el informe de gestión del Jefe de Gabinete Marcos Peña, ante el Congreso. En ese marco, la bancada misionerista volvió a plantear la problemática de las asimetrías de frontera y reclamó por la pronta reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme.

Pero el diputado Maurice Closs fue más allá y expuso que las asimetrías generan anormalidades que exceden el plano de lo comercial o incluso de lo económico y que tienen relación con la seguridad vial, la salubridad y la incomodidad llevada a puntos extremos.

“Que la plata que se genera en un país se gaste en otro, no es sustentable, eso ya lo dijimos muchísimas veces, pero las asimetrías están generando anormalidades graves a las que peligrosamente nos estamos acostumbrando: enormes colas como la que se produjo el último lunes feriado cuando la gente tuvo que esperar hasta once horas para volver a su país, motos que cruzan en doble fila generando una situación de inseguridad vial que ya se llevó la vida de una persona”, enumeró el exgobernador.

Ante la reticencia del Gobierno nacional de dar contenido al artículo 10 de la Ley Pyme o instrumentar algún otro paliativo para reducir las asimetrías comerciales, Closs reclamó que al menos se dispongan en los centros de frontera las medidas necesarias para evitar demoras inhumanas y situaciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas.

La hora de los nombres

Las fuerzas políticas que competirán en las elecciones de octubre presentaron la semana pasada los sublemas municipales y tienen hasta el jueves próximo para presentar las listas de candidatos a concejales y diputados provinciales.

La Renovación presentará los suyos el lunes y hasta ahora solo está confirmado que la nómina de aspirantes a diputados provinciales estará encabezada por el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Martín Cesino.

Por el lado de Cambiemos, la lista de candidatos a legisladores provinciales tendrá en sus primeros lugares al radical “Pepe” Pianesi y al referente del PRO local “Tati” López Vedoya. De manera extraoficial, fuentes de ese partido anticiparon que los tres principales sublemas en Posadas estarán encabezados por Martín Arjol, Diego Barrios y Pablo Velázquez.

Por el lado del Pays, la lista de diputados provinciales estará encabezada por el expresidente del Colegio de Abogados de Misiones, Isaac Lenguaza.

En los nueve municipios que elegirán concejales se anotaron 317 sublemas, 110 de ellos –más de un tercio- correspondientes al Frente Renovador. Desde la fuerza de gobierno atribuyeron esa circunstancia a la activa participación de la sociedad en la política y al entusiasmo que generó en las nuevas generaciones el efecto refresh que impulsan desde la Renovación.

Cambiemos reservó 74 sublemas, el Partido Agrario y Social (PAyS) 49, Unión Popular 22 y el frente Avancemos 21.

Los nuevos frentes que se presentaron con el objetivo de ampliar y jerarquizar la oferta electoral en Misiones trabajan a contrareloj para mejorar los resultados de las PASO. Figuras nuevas en la escena política como Pedro Puerta (Unión Popular) y Facundo López Sartori (Podemos) aprovechan la campaña para darse conocer ante un electorado que en gran parte nunca los había escuchado, mientras que los más experimentados del Frente Avancemos trabajan en una estrategia de campaña que les permita desarrollar sinergia y así superar los pobres resultados de las primarias.

La sonrisa y la salud

En la sesión del jueves, la Legislatura de Misiones sancionó una ley que reconoce a la labor de los payamédicos como terapia complementaria. A partir de dicha norma los hospitales de toda la provincia deberán contar con un servicio de payamédicos, especialmente en áreas con niños, pacientes con enfermedades crónicas, con discapacidad y adultos mayores.

La ley entiende al payamédico como “la persona especialista en la técnica del payaso teatral adaptada al ámbito hospitalario, que cuente con la formación específica comprobable y cumpla con las normas de bioseguridad, ética y estética propios de la disciplina, manteniendo la idoneidad mediante la actualización permanente”.

Desde distintas organizaciones relacionadas al cuidado de niños y adultos mayores destacaron a la sanción de dicha norma como un gesto de humanismo y compromiso con la vida en consonancia con las nuevas tendencias que se aplican en el mundo.

Además tuvo dictamen la ley de honorarios mínimos para abogados, que se tratará en el recinto el próximo jueves. Se trata de un reclamo impulsado por el Colegio de Abogados que pretende revalorizar la profesión y que se inscribe en la misma línea de leyes ya sancionadas en Misiones como la que benefició a farmaceúticos.