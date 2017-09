Tragedia en el puente: citarán como “testigos sospechosos” a dos jefes policiales por la muerte de Rogelio Schweig

Tras confirmarse la causa de la muerte del conductor de la camioneta que cayó al arroyo Guazú el 12 de julio pasado, la Fiscalía actuante en Esquina entregó un documento al juez interviniente.

El accidente se había producido tras el derrumbe del puente entre Esquina y Goya. La semana pasada se había aportado a la causa el informe forense de la necropsia practicada al cuerpo del misionero Rogelio Schweig: concluía que el deceso había sido por “asfixia por sumersión”.

Ahora la causa prosigue su curso y la Fiscalía local debe formular una acusación formal y definir los imputados, para establecer responsabilidades y determinar si existió negligencia de la guardia vial.

Al respecto, el juez de Instrucción y Correccional de Esquina, Gustavo Vallejos, aclaró a NORTE de Corrientes que todavía no está hecha la acusación formal, e informó: “El fiscal presentó un documento el viernes a última hora en el juzgado. Es un petitorio en el que me pidió que tome una serie de medidas, pero a alguna de ellas no haré lugar. Me pide además ver el informe presentado por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, porque eso se agregó al expediente después. Voy a hacer lugar a la petición de citar a declaración de testigos sospechosos. Es una figura legal intermedia entre testigo e imputado. En este caso, los testigos sospechosos son funcionarios de la Policía de Corrientes. Hasta este momento se trata de los titulares que estaban a cargo de las personas que debían estar en la guardia en la Ruta Nacional 12, pertenecientes al Priar. Son el jefe y el segundo jefe del Priar de Goya”.

Agregó que “la semana próxima fijaremos la fecha para llamarlos a declaración. Hasta el momento no se modificó la carátula, que fue una presentación hecha de oficio por la Policía. La misma es por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El magistrado agregó: “Estoy tan ansioso como el resto de la población por que el fiscal me dé su opinión, porque creo que hay elementos probatorios suficientes para emitir una acusación. Pero si el fiscal me pidió que tome varias medidas, es porque las considera necesarias para concretar una acusación formal. Algunas de ellas me parecen que no son correspondientes y no le daré, pero quiero evitar una mayor dilación. Aunque yo no soy el que formula la acusación. La Fiscalía está simplemente cumpliendo con los términos judiciales correspondientes, lo que pasa es que el tema tomó una gran trascendencia mediática/pública y esto le sumó mayor gravedad al asunto”.

Cuatro parejas, 18 hijos

Paralelamente, desde la Municipalidad de Esquina explicaron a este medio que tras la muerte de Rogelio Schweig se presentaron en total cuatro parejas (o ex parejas) del fallecido y se contabilizaron 18 hijos con estas mujeres, la mayoría de ellos legalmente reconocidos. Se pudo saber que en el Juzgado sólo se presentó una de las hijas del fallecido, que en compañía de un abogado pidió ver la documentación de la causa.

