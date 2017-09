Mujer grave tras ser atacada por un Pitbull en Corrientes

Una mujer, de 29 años, debió ser internada en grave estado, ayer a la mañana, en el hospital Escuela, luego de ser atacada salvajemente por un perro raza Pitbull en una vivienda del barrio Pirayuí de la ciudad de Corrrientes.

El hecho, que involucra una vez más a la cuestionada raza canina, sucedió cerca de las 9 en un domicilio de las 335 Viviendas, ubicado en la Manzana “F2”, casa 15, cuando la víctima, identificada como Tamara Romina Sotelo, se disponía a sacar su motocicleta a la calle y la mascota se le escapó. Cuando intentó regresar al animal hacia la vivienda, recibió el ataque.

Los gritos desesperados de la joven alertaron a los vecinos del barrio que intervinieron y lograron rescatarla, pero ya con graves lesiones.

“No podíamos hacer nada”, dijo un vecino en diálogo con Radio Sudamericana, quien expresó que “le pasaron un cuchillo a la mujer para que tratara de salvarse, pero la única manera de ayudarla fue arrojando agua caliente al animal”. “La arrastró como papel y si no podíamos entrar a la casa, la mataba”, dijo el hombre.

La joven tiene dos hijos de un matrimonio anterior, que afortunadamente no estaban en el hogar porque el padre los había buscado el día anterior, si no la situación hubiese sido mucho peor. “Si no pueden matarlo, lo matamos nosotros”, dijo un vecino totalmente alterado por la situación vivida.

Otro vecino de nombre Fernando Ariel Aguirre, fue la persona que trasladó a la víctima al hospital Escuela cuando se enteró de que había sido herida por el perro. “Primero vi a los vecinos queriendo entrar a una casa y pensé que hubo un problema vecinal o de matrimonio, pero me dijeron que un perro atacó a una mujer y ahí me acerqué y la vi muy mal herida”, relató.

Agregó que “fue una situación muy fea ver la cara desgarrada de la mujer”. Le desgarró el lado derecho, le rompió el hueso y la muñeca”, precisó muy conmovido Fernando porque lo primero que se le vino a la mente fueron los hijos de la mujer. “Uno tiene que tomar conciencia al tener estos perros, porque hay una escuela a una cuadra y si ataca a la propietaria puede hacer lo mismo con cualquiera”, advirtió.

