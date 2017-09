Culminó el rodaje de la primera serie policial misionera sobre un asesino serial

Esta semana culminó el rodaje de los cuatro capítulos de doce minutos cada uno de la serie Manduricio, filmada enteramente en Misiones. Sergio Acosta, guionista y uno de los directores del film, visitó los estudios de Misiones Online y narró algunos detalles de la película.



Manduricio, un trabajador rural de cuerpo pequeño y apariencia dócil, asesina a un empresario yerbatero, abandona a su mujer, y va de pueblo en pueblo ganándose la confianza y matando sin compasión a quienes lo emplean o dan cobijo, mientras Castelli, investigador de la SAIC, sigue el reguero de sangre para atrapar al primer asesino serial de Misiones. Con esta idea el cineasta Sergio Acosta guionó los cuatro capítulos de la serie que está generando expectativa entre el público cinéfilo.

Acosta detalló que la filmación se realizó en Parada Leis, Candelaria, Garupá, Santa Inés y Posadas y refirió que “Cristian Salguero tiene el rol protagónico como Manduricio, mientras que Germán Baudino, actor de Buenos Aires, al investigador de la ‘Secretaría de Investigaciones’, me interesaba traer a un actor extraprovinciano para este papel porque debe ser una persona que no conozca mucho de la zona, para mimetizarse con el personaje”, y agregó que “el casting fue muy exhaustivo y lo tomé más bien en su aspecto integral, viendo como encaja cada actor en su personaje, no busqué tanto la caracterización, sino la naturalidad que ese actor le puede infundir al personaje de la serie”.

La idea de los productores (El equipo técnico está compuesto en el área de producción por Yamila Barnasthpol y Santiago Carabante, mientras que la dirección es de Sergio Acosta y Diego Bellocchio), es vender el material a canales de televisión, y luego volcarlo a la plataforma digital, “no queremos exponer aún el material en la web, y confiamos en que pronto daremos la noticia de su estreno en algún medio”, concluyó.