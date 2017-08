Cinco años del Mercado Concentrador: Instan a revalorizar los productos locales

El mercado concentrado cumple cinco años, y su coordinador, Raúl Díaz, instó a revalorizar la producción local. En este sentido indicó que se debe observar que a veces miramos la estética del producto y no se considera la calidad, y lo que se produce en Misiones, lo brinda, señaló.

El Mercado Concentrador está ubicado en Aguado 4450, cerca de Santa Rita y atiende de martes a sábado a 7 hasta las 12:30. Díaz Sostuvo que el Mercado Concentrador es el espacio que brinda el acompañamiento al pequeño productor. En el lugar se pueden encontrar carnes, lácteos, huevos, frutas y hortalizas e ingresa de manera cupificada productos que no tiene Misiones por cuestiones estacionales.

El coordinar del Mercado anhela que el lugar sea uno de los lugares que también puedan visitar los turistas que vienen a Pasadas. “Para ello se necesita un trabajo en conjunto”, marcó,, sobre el rol del estado y los ciudadanos que le dan valor al lugar.

Datos a saber sobre el Mercado Concentrador:

El Mercado Concentrador Zonal de Posadas surgió en 2006 por iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Misiones, Carlos Eduardo Rovira, y concretado por el ex gobernador Maurice Closs, dando muestra de la continuidad de la política de Estado dirigida al sector rural. Este emprendimiento se enmarca en los alcances de la Ley de Ferias Francas y Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas, sancionada en 2010 por la legislatura provincial. Su ejecución y puesta en funcionamiento es responsabilidad del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), conducido por Ricardo Maciel.

El IFAI, como administrador del Mercado Concentrador, ha realizado un trabajo previo de planificación y asesoramiento técnico en las chacras. Como primer paso al abastecimiento, se comenzó con un relevamiento para determinar cantidad de agricultores y su capacidad productiva. El acompañamiento del IFAI significó la incorporación de tecnología, infraestructura y conocimiento en las chacras. Por ello, se construyeron invernaderos, sistemas de riego y reservorios de agua en unidades productivas de la zona sur de la provincia. Este trabajo se ejecutó en conjunto con los municipios y otros organismos del Estado tales como: el Ministerio del Agro y la Producción, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el INTA.

Atendido por productores

La atención y abastecimiento del Mercado Concentrador es realizada por productores y/o emprendedores que provienen de diferentes municipios, organizaciones, asociaciones y/o cooperativas. En el Mercado Concentrador, en forma diaria, hay alrededor de 350 productores y emprendedores que representan a unos dos mil de toda la provincia. Comercializan sus productos de forma directa o indirecta a través de más de 20 entidades privadas y/o públicas de toda la provincia de Misiones. Actualmente trabaja con 24 municipios que conforman la cuenca productiva del Mercado Concentrador.

El Mercado Concentrador cuenta con transporte adecuado para sustancias alimenticias que retiran la mercadería de los diferentes municipios que lo abastecen. Los productos provienen de: Bernardo de Irigoyen, El Soberbio, San Vicente, Leandro N. Alem, Posadas, Loreto, San Ignacio, Gobernador Roca, Corpus, Santo Pipo, Jardín América, Mártires, Bonpland, Cerro Azul, Olegario Víctor Andrade, Cerro Corá, Garupá, Fachinal, San José, Apóstoles, Concepción de la Sierra, Profundidad, Azara, San Javier, Santa Ana y San Antonio.

La creación del Mercado Concentrador en Posadas está orientada a garantizar el acceso a alimentos sanos y de calidad por parte de la población, donde productores y consumidores se benefician a través de la venta directa que se produce sin intermediarios.