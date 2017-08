Camino a Rusia 2018: Los resultados que le convienen a Argentina en esta fecha de eliminatorias

La Selección visita a Uruguay, pero también estará mirando al resto de los partidos.

El seleccionado argentino de Jorge Sampaoli tendrá este jueves un partido crucial para conseguir la clasificación a Rusia 2018. Enfrentará a Uruguay en Montevideo, sabiendo que una victoria lo pondría en una muy favorable posición y una derrota lo dejaría con serios riesgos para las últimas tres fechas. En todos los casos, Argentina tendrá una calculadora en la mano para sacar las cuentas correspondientes. Lo que ocurra en los otros partidos de Eliminatorias Sudamericanas también será clave.

Si la Selección da el golpe en el Centenario, hay una certeza: volverá a meterse en zona de clasificación a tres fechas del final, sin importar lo que ocurra en los otros partidos de la jornada de este jueves. Ocurre que Argentina tiene 22 puntos y está quinta, en zona de repechaje. Por delante tiene a Brasil (33), ya clasificado, y a Colombia (24), Uruguay (23) y Chile (23) y por tratarse de un partido ante uno de esos rivales directos, un triunfo le daría la chance de superar, como mínimo, a la Celeste.

Obviamente, a Lionel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi, entre otros, les convendría además que acompañaran otros resultados en los cuatro partidos restantes de la fecha. Muy bien le vendría que Venezuela (6) le haga algo de fuerza a Colombia en San Cristóbal. Lo mismo de Paraguay (18), en su visita a Santiago. Ni hablar de Brasil, que recibirá a Ecuador (20), que está sexto, y podría darle una mano grande a la celeste y blanca. El último de los partidos, entre Perú (18) y Bolivia (10), en Lima, pierde importancia si Argentina gana. Si no lo hace, tendrá que alentar a los bolivianos.

¿Qué pasa si el debut de Sampaoli en Eliminatorias termina en empate? En ese caso será difícil, casi imposible, ver a Argentina -que quedaría con 23 puntos y +1 de diferencia de gol- en zona de clasificación cuando termine esta jornada. Sólo podría hacerlo si a su vez Chile (+5) pierde de local por cinco goles ante Paraguay. No parece ser muy probable. Y ojo, porque incluso con la igualdad, los argentinos pueden terminar el día incluso afuera del repechaje si Ecuador (+3) mete un batacazo en Brasil y suma de a tres.

En ese caso, el de sumar de a uno, Colombia puede llegar a sacar cuatro puntos, mientras que Chile puede escaparse a tres. Peligroso. Pero con panorama abierto para las fechas finales.

La derrota, no está de más decirlo, complicaría mucho las chances de Argentina, pero tampoco sería determinante. Porque si el seleccionado igual gana luego sus tres partidos, dos de ellos de local (Venezuela y Perú) y uno de visitante (Ecuador), la clasificación directa sería bastante probable.

¿Argentina tiene chances de clasificar al Mundial en esta fecha o en la del martes? No. Pero sí podrá quedar bien posicionado. Los que sí tienen esa oportunidad son colombianos, chilenos y uruguayos.

Colombia puede meterse en Rusia 2018 si gana sus dos partidos (ante Venezuela y Brasil) y logra sacarles más de seis puntos de diferencia a seis de los ocho rivales que tiene por debajo. Como a Venezuela (6) y Bolivia (10) ya se los sacó, precisa tomar esa ventaja contra otros cuatro. No parece ser tan sencillo. Para conseguirlo, si es que efectivamente gana sus dos encuentros, necesita que se den cuatro de las siguientes cosas: que Perú (18) y Paraguay (18) no sumen también seis unidades, que Ecuador no gane cuatro, que Argentina (22) no sume más de uno y que Chile (23) y Uruguay (23) pierdan sus dos choques.

Justamente estos últimos equipos también pueden meterse en el Mundial cuando finalice la jornada del 3 de septiembre: si suman los seis puntos y Argentina pierde sus dos partidos, si Ecuador no suma más de dos y si Perú y Paraguay no ganan sus dos encuentros. Los chilenos se medirán con paraguayos y bolivianos y los uruguayos chocarán con argentinos y paraguayos.

Otra pregunta: ¿Argentina puede quedarse afuera del Mundial en esta misma doble fecha? Tampoco. En el peor escenario, podría despedirse de los puestos de clasificación directa, pero no del repechaje. Para que ocurra, tendrá que perder sus dos choques y a su vez Chile, Uruguay y Colombia tendrán que ganar sus dos encuentros.