Alcohol y preservativos usados: el motivo por los que el director de la Normal de Posadas se niega a darle a los chicos un espacio para la Estudiantina

Jorge Barchuk, rector de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil de Posadas, explicó en Radio Libertad los motivos por los cuales desde la institución educativa se puso un freno a las actividades extracurriculares de los alumnos. Denunció que mientras contaban con un espacio para soldar las chanchas y preparar la carroza para la Estudiantian – actividades que realizaban también en horario nocturno – había consumo de alcohol e incluso, se hallaron en el lugar preservativos usados. Dijo que no hay ningún adulto responsable que acompañe a los chicos y se quejó de la ausencia de los padres, “nadie se hace cargo de nada y yo solo no voy a asumir el día de mañana un juicio laboral o penal por lo que pueda ocurrirles a los alumnos”.

Jorge Barchuk, rector de la Normal Mixta en Radio Libertad.

Luego de la protesta de ayer y la toma de la institución por parte de los alumnos del secundario que reclamaban una semana completa por los festejos estudiantiles y un espacio para preparar las cosas para la Estudiantina en la escuela, el rector explicó en detalle el trasfondo de la cuestión.

“Ayer se cedió en parte a los pedidos pero hay dos cuestiones que deben quedar en claro. Por un lado los chicos están manejados por gente adulta interna y externa. Ellos querían 4 días hábiles para hacer actividades que es mentira que se cumplen y nosotros decidimos darle la mitad de la semana. Ellos pedían lunes, martes, miércoles y viernes, porque el jueves es el asueto. Y le dimos dos días el miércoles y viernes, lo otro se resolverá en una reunión”, aclaró.

Respecto a lo que ocurre en torno a la Estudiantina, el educador se explayó y habló de las complejidades que acompañan a la actividad. Dijo que hubo una reunión entre los 5 directivos que forman parte de la institución más la Cooperadora, y se decidió resolver la cuestión de una forma determinada que a los chicos no les gustó. “Ellos quieren que se les brinde el espacio físico para ensayar, soldar las chanchas, y preparar la carroza pero no hay ningún responsable que vele por ellos, lo que hay es una firma en un papel que es una mentira, porque a la hora de estar no hay nadie. Los chicos trabajan a la noche y ¿quien se queda con ellos a la madrugada? La institución es la responsable. Nadie se da una idea de lo que pasa en la noche cuando ellos están. Por supuesto que van a negar todo, nadie se hace responsable. Ellos iban a presentar una propuesta y el consejo directivo y se iba a resolver si se le daba o no el espacio. Yo no pienso en ahora sino en el futuro porque voy a ser yo el que tenga que enfrentar un juicio civil o penal si les pasa algo a los chicos. Hay consumo de alcohol, y todo lo que viene atrás de eso, no hay control. Todos ven, sacaron fotos y saben de los barcitos alrededor de la escuela. ¿Quien controla a las 2 de la mañana que están haciendo los chicos?. Acá nadie quiere hacerse cargo de nada. Cuando como escuela tomamos una decisión, salen todos a favor de los estudiantes”, explicó. A ello agregó que nadie piensa en las consecuencias que generan y que donde los chicos solicitaban el espacio funciona el Nivel Inicial, en cuyo patio hallaron preservativos usados.

“Pregunten a los vecinos si están de acuerdo o no con que les dejemos estar a los chicos a la noche”, añadió.

Cuando se le preguntó si llamó a los padres, hizo una denuncia o pidió a una reunión para abordar el tema, dijo que cuando se convoca a los tutores por los generan concurren los responsables de los alumnos que no tienen problemas. “En el caso de los que participan de la Estudiantina los padres ni vienen. Es más algunos a esta altura del año no vinieron ni siquiera a registrar la firma, el único requisito que se les pide para el boletín o autorizaciones. Muchas veces es más fácil callarse, yo sé que esto me va a traer consecuencias. Si tengo que dar un paso al costado yo no tengo problema, si quieren que siga la joda o no dar clases. Yo estoy acá para hacer respetar las normas, las leyes. Estoy para eso, es la función que me encomendaron mis superiores, y si la autoridad es antipática”, sentenció.