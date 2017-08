Una de las Trillizas de Oro se tiró de un balcón para escapar de un robo y permanece internada

Ladrones vestidos de policías atacaron a María Emilia Fernández Rousse en su casa de Pilar. Sus hermanas confirmaron que es atendida en el Hospital Austral por una fractura de muñeca.

María Emilia Fernández Rousse, una de las famosas “Trillizas de Oro”, fue víctima esta madrugada de un robo en su casa de un country de Pilar y, cuando se activó la alarma, se tiró balcón del primer piso de su vivienda para pedir ayuda: se fracturó una muñeca y sufrió el desplazamiento de una vértebra.

Fuentes policiales informaron a DyN que el asalto se registró a las 3 en la vivienda de María Emilia y el ex polista Clemente Zavaleta poseen en el complejo habitacional “La Emilia”, ubicado en la ruta 28, a la altura del kilómetro 5, donde los ladrones ingresaron tras reducir al personal de seguridad.

“Emilia me dijo que había escuchado voces, la alarma se activó con la central y cuando vimos que venía el carrito de la guardia, dije ‘está todo tranquilo’ y bajé. Cuando abrí la puerta, uno de los encapuchados me hizo tirar al piso y me apuntó en la cabeza con una pistola. Me sacó el reloj que tenía puesto y me llevó para arriba”, relató Zavaleta.

La agarraron cuando iba a buscar ayuda y le dijeron: Venga para acá señora, no se preocupe, somos policías. Y la llevaron hasta su casa. Tardaron 10 minutos en robarles.

Mientras esto sucedía, María Emilia se arrojaba desde el balcón del primer piso de casa, ubicado a unos dos metros de altura, para buscar ayuda: “Da al alero de una galería, por lo que fue resbalando y salió corriendo para lo de mi mamá”, contó a TN su hermana María Laura, y agregó: “Pero los ladrones la agarraron y le dijeron que no se preocupe, que eran policías y la volvieron a entrar a su casa. En diez minutos les robaron y se fueron”.

Cuando los ladrones huyeron, María Emilia tuvo que ser internada en el Hospital Austral por la fractura de una de sus muñecas y el desplazamiento de un vértebra dorsal, según relataron familiares y el manager de las Trillizas.

Todo comenzó cuando al menos cuatro ladrones vestidos como policías controlaron a los guardias de la entrada principal del barrio cerrado del partido de Pilar, los maniataron y les robaron una escopeta calibre 12.70.

Luego, se dirigieron directamente a la casa del lote 5 donde viven María Emilia, de 57 años, y Zavaleta, de 60, de donde se llevaron dinero de la caja fuerte, joyas, relojes y una pistola Pietro Beretta calibre 22.

Escaparon por una zona de frondosa arboleda del fondo del complejo habitacional, luego de cortar el alambrado perimetral, según informaron fuentes policiales.

“No fue al voleo. Tenían información. Esta es la situación que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que parar, queremos soluciones. Hay una inseguridad brutal, así se vive en la provincia de Buenos Aires”, declaró María Eugenia, una de las hermanas trillizas de la víctima.

Fernando, el manager del trío de cantantes y presentadoras de televisión que adquirieron popularidad a mediados del ’70 cuando eran coro de Julio Iglesias, recordó, además, que es época del comienzo de la temporada de polo y “a muchos ‘patrones’ se los recibe acá”, al deslizar que los ladrones podrían haber presupuesto la existencia de dinero extra. (Clarín)