Tras media mañana de negociación con el rector de la Normal Mixta, estudiantes levantaron la toma

Los estudiantes habían tomado la escuela Normal Mixta Estados Unidos de Brasil, reclamando que se realice 5 días la semana del Estudiante y no dos como pretendía el rector. Además solicitaron armar los instrumentos para la estudiantina en el Colegio. Desde el Instituto cedieron en medio día más para los chicos y el segundo pedido quedará supeditado a la decisión de todo el equipo directivo. De esta manera los chicos volvieron a las aulas en la tarde.

Lautaro Gutiérrez, uno de los voceros de la toma y director de la banda de música del Colegio contó que habían programado una semana de actividades con padres, docentes y alumnos, pero que el rector- Jorge Barchuk- les argumentó que desde el Consejo de Educación no les autorizaban a acceder al pedido. “En otros colegios van a tener la semana completa… Siempre se nos trata así, tenemos muchos proyectos para hacer y nunca se puede porque no hay espacio ni autorización de él. Antes hace muchos años se trabajaba atrás en la Escuela, se ensayaba, se guardaba la carroza, pero ahora no nos dejan hacer nada”, reclamó el estudiante.

Por su parte, el rector Jorge Barchuk, en declaraciones con Misiones Online, explicó que desde la institución consideraron que cinco días sin clases eran muchos, teniendo en cuenta también el bajo nivel que dieron los resultados del APRENDER, y los días perdidos de clases.

“Está fuera de lugar la forma de protestar, y están avalados por docentes y padres”, expresó Barchuk al tiempo que recordó que están con problemas en los resultados educativos. “Sabemos que no cumplen con la semana del estudiante tampoco, les di dos, pero quieren más. Además quieren que se les de la institución para armar sus instrumentos y sus carrozas, pero si pasa algo, el responsable soy yo, nunca pasó nada, pero si pasa”, se preguntó el rector.

En este marco, el rector reflexionó además sobre los resultados negativos de los niveles educativos. Al respecto consideró que “todos somos responsables, profesores, padres, alumnos. Ellos priorizan la estudiantina porque dicen que tienen derecho, pero no hablan en ningún momento de la obligación”, marcó. Al tiempo que agregó “cuando se les pone un no, nos llaman autoritarios, dictadores”, dijo. Para el rector hay una situación de “rebeldía”.

Pese a las posturas contrarias de ambas partes, finalmente, tras el diálogo, llegaron a un acuerdo. “Los chicos entendieron la postura del rector, principalmente que no es solamente su responsabilidad ceder el colegio para las prácticas referidas a la estudiantina”, explicaron desde el Colegio.