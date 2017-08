Tenis de mesa: se viene el segundo Challenger “De la Tierra Colorada”

El 2 y 3 de septiembre, el Polideportivo Municipal de Montecarlo será escenario de una nueva edición del evento que otortga puntos para el ranking nacional de la disciplina.

La Federación Misionera de Tenis de Mesa invita a participar a todos los jugadores y aficionados del Tenis de Mesa del segundo Challenger Nacional “De la Tierra Colorada” de tenis de mesa, evento que otorga puntos al ranking nacional de la disciplina y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Montecarlo los días 2 y 3 de septiembre.

Los jugadores misioneros que deseen participar podrán inscribirse a partir del miércoles 23 de agosto hasta el lunes 28 llamando al 03755-15601458 (Matías) o bien mandando un correo electrónico a la dirección femitm@hotmail.com.ar, con nombre y apellido completo, número de DNI y fecha de nacimiento.

Los horarios estimativos para la competencia serán de 10 a 19:30 el sábado y de 10 a 18 el domingo.

El Challenger traerá la visita de más de 200 tenismesistas de todo el país -entre participantes de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos-, así como también de Paraguay y Brasil. Asimismo, estará presente el presidente de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, Fernando Joffre, junto a Tomás Joffre, cuarto pre clasificado del ranking nacional de Mayores.

El sábado competirán todas las categorías Menores, tanto damas como caballeros: Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 18. El domingo, en tanto, será el turno de las Mayores: Sub 23, Todo Competidor, Maxi 35, Maxi 40, Maxi 45, Maxi 50, Maxi 55 y Maxi 60.

Cabe destacar que durante el evento habrá servicio de cantina para brindar un buen servicio, mientras que los competidores serán provistos de agua para su hidratación.