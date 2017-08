San Vicente: liberaron a la madre del bebé fallecido la semana pasada

Por orden del juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, en la mañana liberaron a Ramona Dos Santos (36), detenida el viernes pasado por la muerte de su bebé de 37 días, la semana pasada.

La excarcelación se produjo luego de que se determinara en la autopsia que el deceso del pequeño se había producido por una patología natural y no por golpes, como se sospechó en un principio. Es más, los forenses concluyeron que las lesiones que presentaba el nene en la espalda no eran compatibles con golpes.

Ramona se encuentra en muy mal estado emocional. Desde su arresto y hasta ahora es asistida por el gabinete de profesionales de la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional VIII.

Con la liberación y el informe de la necropsia también cayó la acusación de “homicidio agravado por el vínculo” que pesaba sobre ella.

El lunes, con custodia policial, la mujer fue llevada al sepelio del bebé. Dos veces se descompensó y fue asistida. Desde entonces los profesionales no se le despegaron, porque su estado psicológico fue empeorando.

El bebé falleció el viernes, luego de estar un día internado, primero en el hospital de área de San Vicente y luego en el Samic obereño. Como tenía hematomas en la espalda y ante las sospechas de un hecho de violencia doméstica, las autoridades médicas avisaron a la Policía y una vez que se produjo el deceso, el juez Casco ordenó la detención de la madre. Ahora Ramona volvió a su casa en el barrio San José.