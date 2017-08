Eldorado: una chica se trenzó en una tenaz lucha y ahuyentó a un ladrón que había amenazado con acuchillar a su bebé

Un delincuente, dispuesto a todo, amenazó a una nena de dos años con un cuchillo, en su afán de robarle el celular a la madre de la pequeña. Lo que no contaba el criminal era que la chica iba a defender con uñas y dientes a la chiquita. Fue tal el forcejeo, que el delincuente incluso llegó a morder la muchacha para zafar.

Todo esto sucedió en una casa del barrio 20 de Junio de Eldorado. Melani Armoa (20) le contó a Canal 9 de la Capital del Trabajo lo que sucedió esta mañana: “Eran las 6.50 de la mañana, yo venía del baño con mi nena cuando veo que esta persona sale de mi casa con un cuchillo, bolso y zapatos míos y de mi marido. Directamente me dice ‘dame tu celular’ y le apunta a mi hija con el cuchillo”.

“No sé si fue el susto o qué pero le agarré el cuchillo y le solté a mi hija. Empecé a gritar y gritar, no salía ningún vecino. Empezamos a forcejear y se rompe el cuchillo, ahí el me muerde y yo le agarré del cuello y del abrigo. En ese momento aparecen dos personas que lo andaban siguiendo porque también intentó entrar en la casa de esta pareja. Ahí le agarramos y el empezó a decir que tenía la madre enferma, que él no quería hacer eso y que le habían mandado a robar”, añadió.

Según la chica, el delincuente “estaba drogado, se notaba que había consumido y llorando nos dijo que le pusieron pastillas en la bebida que estaba tomando.”

Melani sufrió algunos cortes y debió ser asistida en el hospital Samic. “Le dije: ‘En mi casa vos ni nadie va a venir a entrar y no vas a llevar nada de lo que tanto nos costó conseguir’”, recordó la chica.