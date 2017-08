Selección Argentina: Sampaoli ya probó un equipo para ir a Uruguay

El DT argentino dio pistas sobre el equipo que pondrá en el estadio Centenario.

La Selección Argentina se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, con el foco puesto en la 15a. fecha de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. A pesar de no haber realizado una práctica de fútbol formal, Jorge Sampaoli ya tiene diagramado cual será su once inicial en Montevideo.

La táctica elegida por el técnico argentino será un 3-4-2-1 conformado por los siguientes once futbolistas: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Angel Di María; Lionel Messi, Paulo Dybala; y Mauro Icardi.

En la práctica se observaron solamente trabajos defensivos al principio. Luego, la tarea se completó con ejercicios en ofensiva. El oriundo de Casilda apostó por una línea de tres en el fondo con Mercado por derecha, Fazio de líbero y Otamendi por la izquierda. De esta manera se confirmó la no inclusión de Javier Mascherano dentro del once inicial. Sin embargo, Sampaoli no lo descartó por completo en la conferencia de prensa que brindó luego.

El doble cinco estará conformado por Biglia junto con Pizarro. Otra curiosidad fue ver al Laucha Acosta buscando explosión y velocidad por la banda derecha. Inamovible, Ángel Di María hará lo suyo por la izquierda. Dybala, Messi e Icardi formarán el tridente ofensivo, tratando de aprovechar el nivel goleador de excepción que están pasando los tres en sus respectivas ligas.

El once alternativo que Sampaoli puso hoy en cancha también fue un 3-4-2-1 con Guzmán; Pareja, Mascherano, Pinola; Rigoni, Augusto Fernández, Paredes, Acuña; Pastore, Correa; y Agüero. Después cambió: entró Benedetto (por Rigoni) y fue como único punta, bajó al Kun al lado de Pastore y corrió a Correa hacia la derecha. Ever Banega se perderá el primer duelo por acumulación de amarillas (volverá contra Venezuela) y Manuel Lanzini, descartado por una dolencia en su rodilla derecha, ni siquiera estuvo en Ezeiza.

A la tarde, habrá un segundo turno de entrenamiento, a puertas cerradas, donde habrá que ver si el DT de Argentina confirma esta formación. (Clarín)