OTC y la Municipalidad de Alem estrechan colaboración

En una conferencia de prensa realizada el pasado lunes por la noche, se oficializó el apoyo del municipio de Leandro N. Alem, con la cesión de las instalaciones del Polideportivo Ricardo Balbín y todas sus dependencias para que los trabajos de pretemporada del Oberá Tenis Club se realicen con total normalidad y comodidad; con el consecuente agradecimiento por parte de la entidad deportiva.

Albergando el deseo de lograr ser sede de algún partido de local del “Celeste” durante el calendario de Liga Argentina (Ex TNA), las autoridades municipales locales, encabezadas por el Intendente Diego Sartori, dieron oficialmente la bienvenida al plantel y presidente del OTC, Héctor Raúl Albea, en una relación que el club comienza a tejer con distintos municipios de la provincia de Misiones, a la que representa en su décima temporada consecutiva en la segunda categoría del básquetbol argentino. En las próximas semanas de preparación quedaron en carpeta amistosos con un equipo local y la 1ra provincial del Oberá Tenis Club.

Albea señaló que “en nombre de la comisión directiva del OTC venimos a esta hermosa ciudad de Alem, para agradecer con mayúsculas a las autoridades municipales encabezadas por su Intendente Diego Sartori, por habernos facilitado las instalaciones de este complejo para todo el trabajo de preparación física y técnica en el marco de la pretemporada antes del inicio del torneo del que participamos desde una década. Nuestra cancha se encuentra en reparación y restauración. Nos vimos en esa complicación, y encontramos la mano amiga del Intendente Sartori para venir a ocupar estas instalaciones, y por eso estamos profundamente agradecidos”. El titular de la entidad también manifestó lo que “por ahora es un anhelo o un sueño, pero con algunos detalles podíamos desarrollar aquí en Alem la posibilidad de jugar como local en la fase regular de la Liga Argentina, porque la idea con la que comulgamos con el Gobierno de la Provincia, y el Ministro de Deportes Rafael Morgenstern es provincializar nuestra participación en este campeonato, y de que más misioneros puedan vernos jugar contra los demás equipos del país de la Conferencia Norte. En esa idea venimos trabajando, y rápidamente el intendente Sartori entendió lo lindo que sería poder tener en esta ciudad esta posibilidad. Habría que adecuar algunos detalles de la infraestructura, el espacio físico, tribunas y algunos aspectos de seguridad. Según la mirada de los que más saben, faltaría muy poco para que lo podamos lograr. El Complejo de verdad es fenomenal, muy bien ubicado, realmente se lo ve espectacular. Queríamos contarles este sueño”, dijo Albea.



A su turno, el Intendente anfitrión Diego Sartori declaró que “la verdad es un placer saludarlos a ustedes, que van a ser los que nos den siempre un buen espectáculo, al presidente del OTC Lulo Albea, darles la bienvenida a su casa, y estando acá siéntanse como si estuvieran en Oberá, en el OTC. Todo el deseo como misionero, de que cuenten con la suerte que se merecen, y de que nos representen de la mejor manera. Quiero expresar un agradecimiento especial a mi Director de Deportes, Diego Rotta, que desde apenas lo llamé demostró toda la buena voluntad y generosidad. Y en consonancia con el Gobierno de la Provincia y el Ministro de Deportes Rafa Morgenstern, de hacer fechas itinerantes en toda la provincia, teniendo en cuenta la calidad de básquet que OTC nos ha brindado en otras oportunidades. He tenido la suerte de haber ido a ver varios partidos en Oberá, y han despertado nuevas expectativas no solo allá, sino en todos los misioneros. Los partidos se ponen tan lindos que uno siente que está en la camiseta de ustedes, así que cómo no decirles que vengan a entrenar a Alem, para nosotros es un orgullo”. Sobre la posibilidad de ser sede de partidos de Liga, el alcalde detalló que “hace muy poco tiempo comenzamos con este Polideportivo, por eso nos faltan algunas cuestiones de infraestructura. El contar con una cancha como esta nos permitió despertar el interés en nuestros chicos en este deporte tan noble. Ustedes son un ejemplo para nuestros pequeños, y han generado con estos entrenamientos aquí una expectativa tan grande, así que yo les agradezco a ustedes por eso. Nosotros ponemos este granito de arena, y podremos el que se necesita para que acá se pueda jugar una fecha.

También Sebastián Torre, DT de OTC Liga Argentina, declaró querer “hacer extensivo lo que dijo el presidente, ésta es la idea para lo que viene, con un plantel que se ha armado muy bien, con mucha serenidad, con los jugadores que yo realmente quise tener en la plantilla, así que estoy muy contento, y no vemos la hora de que inicie el torneo. Hay muchas expectativas, ansiedad. Muchas condicionantes se presentan como una incógnita, pero tenemos mucho optimismo, porque vamos a llegar muy bien preparados y vamos a poder competir de igual a igual contra cualquiera”. Quienes llevan la capitanía del equipo son los experimentados jugadores Fernando Calvi y Lucas Gornatti. El primero también indicó que “en nombre del equipo quiero agradecer que nos hayan brindado la cancha para entrenar. Está muy bien, muy linda. Se nos brindan todas las posibilidades para poder entrenar bien, y como dijo Seba (Torre) estamos comenzando a construir parte de lo que es el equipo, tratando de tomar el contacto que se requiere, que sea el equipo que él quiera, con la forma que tienen los equipos que dirige. Lleva tiempo, no es fácil, pero la predisposición está, las ganas las tenemos, y el material está, así que bueno, no queda más que entrenar, y esperemos que llegue pronto el inicio de la competencia, que llegue lo más lindo que es competir, esperando estar listos para el primer partido y que nos vaya bien en el año”, manifestó Calvi.

Desafío

Al finalizar, el presidente de OTC lanzó un desafío a la Municipalidad local: El de conformar un seleccionado de Alem para disputar un triangular entre los equipos de OTC Liga Argentina y el de 1ra Provincial, próximamente, a lo que el intendente Sartori accedió gustoso. Esos encuentros preparatorios se realizarían al regreso del equipo de Liga desde Posadas, donde continuará con su preparación la semana entrante, en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann.