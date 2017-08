El misionero Rolón fue presentado en Málaga y sueña con hacer historia en el club español

Argentinos Juniors es parte del pasado, al menos por ahora para el misionero Esteban Rolón quien fue presentado recientemente en el Málaga de España. Una de las sensaciones que dejó el volante es que está feliz de llegar a la mejor liga del mundo y su deseo es aprender y poder sumar al elenco que dirige Michel González.

El jugador se mostró satisfecho e ilusionado por su salto al fútbol europeo y así lo demostró al elegir el Málaga entre otras opciones del fútbol argentino y alguna otra del Viejo Continente. “Muy contento de estar en Málaga, es un sueño estar aquí. Tenía otras opciones y llegué a la conclusión de que quería estar aquí. Hable mucho con Gabriel Heinze y yo elegí estar aquí”, afirmó el argentino.

El posadeño expresó también su felicidad por estar en la Liga Española: “Sé que es una liga muy importante, pasé un momento de presión muy importante que fue descender con mi club pero me hizo mucho mejor jugador, me hizo crecer y estoy aquí con muchas ganas”.

En cuanto a su rol como jugador, el mediocentro aseguró que le gusta mucho el estilo de otros argentinos como Gago y Redondo. “Soy centrocampista central. Me gusta tener el balón, que el equipo presione alto y que sea un equipo ordenado. En lo personal, me gustaría crecer y lograr la titularidad lo antes posible. Hago mi juego y respeto al estilo me gusta mucho el de Fernando Gago y Fernando Redondo que han realizado una gran carrera en España. Con el equipo quiero poder ayudarles donde toque y vengo a aprender y a sumar”, agregó.