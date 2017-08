Instituto Michel: Padres piden a la justicia que investigue a la religiosa Bernardette Riedmaier por maltrato y al Papa Francisco que intervenga

El abogado eldoradense Juan José Reyes -que representa a un grupo de alrededor de 80 padres de alumnos del Instituto Madre Teresa Michel, de Montecarlo – tiene en sus manos una causa compleja y que puede derivar en un escándalo religioso de comprobarse las denuncias que investiga el Juzgado el Juzgado N°2, Secretaría 1, a cargo de la jueza Nuria Allou, realizadas en contra de la hermana Bernardette Riedmaier, ex representante legal del establecimiento educativo privado y religioso desde hace poco tiempo, quien pertenece a la congregación “Pequeñas Divinas Hermanas de la Provincia”, de San Isidro, Buenos Aires.

Si bien, con el resultado de la investigación desde el Juzgado podría desestimarse una causa penal, Reyes indicó que seguirían con las denuncias por “maltrato y abusos” que involucraría a los alumnos que se animaron a contar sobre irregulares situaciones que vivieron en el establecimiento escolar con la religiosa.

Por estos y otros motivos, la preocupación e indignación de los padres con la religiosa persiste. “Lo que inicialmente derivó, en junio pasado, en la polémica por la decisión unilateral de la representante legal de instalar cámaras de video y audios en las aulas de primaria y secundaria, es un tema que se solucionó. Las cámaras que había hecho colocar la hermana Bernardette Riedmaier fueron retiradas. Esta fue la primera intervención jurídica. Pero fue el inicio de una serie de irregularidades que sucedían en el Instituto Educativo y que finalmente, los padres fueron relatando al estudio jurídico, lo que nos llevó a la situación de no solamente solicitar que se aparte del cargo administrativo y legal que ocupaba en el colegio, sino que hay fundamentos para respaldar el pedido de que sea expulsada, trasladada, o por lo menos que se llame a retiro a su congregación. Son hechos graves, que habrá que probar antes de hacerlos públicos e investigar, por eso el planteo de los padres es que en este contexto no puede seguir en Montecarlo”, explicó el abogado.

En este sentido, Reyes por primera vez se refirió a los elementos de prueba que están recabando para una acción penal. “Fueron varios los padres, alumnos, ex docentes que formalizaron denuncias en contra de la religiosa por diversas situaciones irregulares y ahora todo es materia de investigación en el juzgado de Eldorado. Tendremos que esperar a ver que resuelve el juzgado de los testimonios realizados en las denuncias, por un lado, para analizar los pasos a seguir. Pero con todo el respeto que me merece el colega Raúl Dalmau –quien representa al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEM) y ocupa actualmente el cargo de representante legal del Instituto Madre Teresa Michel-, no se puede comprender que en este contexto donde hay alumnos de por medio, no tenga una comunicación y respuesta acorde a la preocupación manifiesta y pública de los padres. Más allá de lo jurídico, aquí se debe dar una respuesta que genere tranquilidad a la comunidad educativa, y las denuncias realizadas no son menores”, indicó a Misiones Online el profesional.

Por ello, el planteo de los padres no terminó con la resolución del alejamiento del cargo de representante legal de la religiosa, sino que estudian jurídicamente como lograr su expulsión o traslado del establecimiento educativo.

Ante la consulta de este medio, el abogado Raúl Dalmau evitó dar declaraciones del tema. Pero Dalmau no dialogaría no solo con la prensa, según expresaron los mismos padres, tampoco mantiene comunicación con el grupo del instituto privado que se mantiene en alerta por la presencia de la religiosa, quienes solicitaron hoy a la institución que por “escrito se nos informe cuál es la situación de la religiosa con el instituto y que respuesta darán al pedido de traslado solicitado, si tiene fecha y destino, cuando se iría, etcétera”, confirmaron a este medio.

Según relató Sonia Romero ayer, en diálogo con Radio Libertad, hay un grupo de padres que se encuentran “preocupados por no contar con información sobre cuál es la situación actual de la hermana Bernadette en la institución, ya que sigue viviendo y rondando en horas de clases el establecimiento, lo que perturba e incomoda a los alumnos y a los padres porque fueron varias irregularidades y abusos sufridos, y que fueron formalizados oportunamente ante la justicia”, dijo.

Agregó que había trascendido que la hermana fue derivada por su congregación a un establecimiento de Salta, pero nadie tiene confirmación oficial de esa medida y la cuestionada religiosa permanece aún en el Instituto Michel, lo que inquieta a los padres que mantienen su postura de exponer la situación hasta obtener una respuesta que garantice la tranquilidad de sus hijos.

Principal cuestionamiento: malos tratos

Sonia Romero, es madre de tres alumnos que pasaron por la institución y una de las coordinadoras del grupo de padres que se mantiene firme en lograr el alejamiento de la religiosa. En la entrevista radial relató algunos de los cuestionamientos hacia la hermana Bernadette Riedmaier que fueron expuestos con varios testimonios después del conflicto por las cámaras de “seguridad” que intento instalar en el colegio. “Hay de todo, de forma pública no podemos reproducir algunas cosas por el momento. Pero en clases de religión, por ejemplo, reaccionaba con los alumnos con respuestas insultantes, tildándolos de “discapacitados de mierda” o que eran “indignos de vivir”. A las chicas, por ejemplo, las trataba de “andar de zorras” por llegar al establecimiento con el cabello suelto, cuando es regla en la escuela mantenerlo sujeto, realmente genera bronca e impotencia todas las situaciones fuera de lugar que se vivieron en la escuela con esta persona”, explicó.

Confirmó además que enviaron una carta al Papa Francisco informando sobre el caso y pidiendo el alejamiento de la polémica religiosa, “ya que su comportamiento dista de generar paz, armonía, al contrario, tiene actitudes provocativas, soberbias, creo que es una mujer perversa”.

Decidieron escribir al Papa al considerar que todos los plazos están vencidos, y este tema ya debiera ser resuelto. “Alguien tiene que escucharnos, insistiremos por la vía de la justicia pero también por la vía cristiana, por eso hemos enviado varias notas, incluido al Papa”, concluyó Romero.

Por Patricia Escobar