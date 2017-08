Di Falco: “Tenemos un problema cultural muy grave en seguridad vial”

Luis Di Falco, abogado especialista en Seguridad Vial y capacitador vial de la Vicegobernación de Misiones, brindó una entrevista a Misiones Online Tv sobre la cantidad preocupante de accidentes de tránsito en las rutas misioneras, y afirmó que necesitamos un cambio cultural en materia de seguridad vial. “¡Este fin de semana, entre el viernes y lunes, hubo nueve muertos, lo que resulta terrible!”, se lamentó.

“Debemos cambiar nuestra educación, para cambiar nuestra realidad”, dijo Di Falco, quien es instructor de charlas organizadas por la Vicegobernación en diferentes localidades de la Provincia, “donde me llaman voy, la Educación Vial debiera darse en todos los colegios”, comentó.

“Nuestro objetivo es sumar a la educación, y eso sólo se logra con un cambio cultural para que tengamos menos accidentes y las estadísticas bajen”.

Con respecto a los controles, dijo que son importantes pero hacen falta más, “necesitamos controles dinámicos”, afirmó.

Campaña en la Costanera

Por otro lado, sobre la movida de concientización que está realizando desde la Vicegobernación, que incluye charlas en colegios de diferentes localidades de Misiones, el especialista señaló que “hay mucho compromiso de parte nuestra, sobre todo del vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, pero eso no es suficiente, el cambio debemos hacerlo entre todos”.

El experto en Seguridad Vial aseguró que sería muy útil que entre todos podamos ayudar en la campaña vial, “una campaña de concientización en la Costanera de Posadas ayudaría mucho”, manifestó.

Dato: Nómina de víctimas fatales en colisiones del viernes 25/8 al lunes 28/8

1- Avenida Zapiola casi Andresito, de Posadas. (viernes) – Fortunata Sotelo (86)

2- Ruta Costera altura del Paraje Yerba, (viernes) Luis Caruxa (33)

3- Ruta 14 km 11. (sábado) Luis Alberto Olivera (45)

4- Ruta 12 km 1433 – (domingo) Luis Alejandro Semke (34)

5- Ruta 12 km 1.627 ( Puerto Libertad – Iguazú) Néstor Fabián Martínez

6- Ruta 4 km 33 – (domingo) Mauricio Ezequiel Gómez (33)

7- Ruta 101 km 59 – (domingo) Cesar Fabián Ortiz (23)

8- Ruta 17 kilómetro 31 (domingo) (María Roxana Batista) – (19)

9- Ricardo Javier Da Rosa (16) (falleció este lunes)

Total: 9 muertos

Falta de educación vial

El abogado resaltó que “estamos fallando en la educación, tenemos un problema cultural muy grave con el tema de la seguridad vial, creemos que la ley no es para nosotros, que no se aplica para nosotros, que estamos afuera de todo eso”.

“El 95 por ciento de los muertos en los últimos accidentes son menores de 45 años, y muchos de ellos dicen: Esto a mí no me va a tocar. Pero a todos nos puede tocar”, manifestó.

También refirió que el 73 por ciento de accidentes de tránsito tiene como protagonistas motociclistas, “y es una constante que no baja”.

“La gente cree erróneamente que los accidentados en las rutas deberían ser los turistas, pero la verdad es que el 98 por ciento de las víctimas son misioneras, son nuestra gente. Y la mayor cantidad de accidentes están en las ciudades, no en las rutas, como mucha gente cree”, enfatizó.

“Los otros dos grandes problemas son de controles y de infraestructura. Pero para comenzar a cambiar hay que establecer metas, si solo miramos y nos conformamos con la estadística no podremos mejorar esta cuestión. El año pasado murieron 349 personas en la ruta, eso es inaceptable, debemos bajar esa cifra”, dijo.

Por último, recomendó “tener en cuenta las principales causas de accidentes: la velocidad, el exceso de confianza, y las irregularidades e imprudencias”