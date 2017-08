Damas Gratis aterriza en UMMA

El viernes 15 de septiembre el grupo de cumbia liderado por Pablo Lescano “Damas Gratis” se estará presentando en el escenario de UMMA, en un show único para la ciudad capital.

Luego de varios años de ausencia por la tierra colorada uno de los grupos fundacionales de la denominada cumbia villera “Damas Gratis” se estará presentando en el escenario de UMMA (Maipú 2260) el próximo viernes 15 de septiembre a la media noche. El jueves se habilitaran los puntos de ventas. Como banda invitada estará actuando los locales de “Caramba”.

A la hora de hablar de cumbia es impensado no nombrar a Pablo Lescano como uno de las grandes referentes de la escena nacional. Es que este cantante, compositor y productor musical no sólo creó un estilo sino que supo mantener vigente una movida que ya lleva más de 15 años sobre los escenarios. Pero esta banda no es solamente una expresión cultural, es también un reflejo de las vivencias de un sector de nuestra sociedad.

Es por eso que su música trasciende fronteras y géneros. Con el tiempo sus ritmos fueron captados por otros exponentes de la música nacional como Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Fiel Nadal y un batallón de artistas más con los cuales grabaron y produjeron piezas musicales que tienen reconocimiento en los distintos géneros musicales del cancionero nacional.

A tener en cuenta

La venta de entradas anticipadas arranca este Jueves. Habrá una promoción en la cual las primeras 300 entradas tendrán un valor $ 200, una vez terminado el cupo costaran $ 300. Para quienes quisieran tener un lugar preferencial estará habilitado el sector VIP a un valor de $400. Para adquirir una de estas pulseras comunicarse al número 3764658765.

Los puntos de ventas habilitados son los siguientes: Esso Shop ( Rioja y San Lorenzo), Pizzería Re Rico (Av. López y Planes y Kolping) Villa Cabello y en la boletería de UMMA.

La previa

Para calentar las tablas del escenario, este sábado a la media noche se presentará Daniel Cardozo y sus Charros. Para quienes concurran al show tendrán chances de participar del sorteo de entradas para ver a Damas gratis.