Tiki Marchesini: “La Ministra Bullrich debería presentar su renuncia”

La Ministra de Derechos Humanos, Lia “Tiki” Marchesini, habló respecto a los caso de personas desaparecidas, “entiendo que hay contextos diferentes en cada circunstancia”. Y se refirió al caso Santiago Maldonado.

Lia Tiki Marchesini. Ministra de Derechos Humanos. Radio Municipal

Respecto a la desaparición de Santiago manifestó, “creo que es concretamente un tema político”, y agregó “me parece que hoy debería presentar su renuncia la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es lo menos que debería haber hecho junto a Nocetti, esto debería ser una cuestión de Estado y no de derechos Humanos, también creo que es por ello que el presidente no viajó a la Asamblea de la ONU y no por problemas de su rodilla como así lo dijo”.

“Es importante que haya un registro de desaparecidos en la provincia y que este articulado con la justicia, ya que es el ámbito donde tendría curso la desaparición de alguien”, afirmó Marchesini, ” la policía es la que hace este registro por lo que no tenemos una información actualizada”.

En cuando al caso de Mario Golemba, joven que desapareció en Misiones, la funcionaria dijo, “entiendo que hubo una instancia de abuso policial, nose hasta donde las pruebas pueden remitir como para decir quién fue el que lo hizo desaparecer pero sí entiendo que hubo una circunstancia de irregularidad policial”.