Cambio en YPF: se va el CEO y reorganizan el Comité Ejecutivo

Ricardo Darré, hasta ahora CEO de la petrolera estatal YPF, presentó su renuncia alegando “motivos personales” y con esto anotó su nombre a la larga lista de bajas que sufrió el Gobierno en menos de dos años de gestión de Mauricio Macri.

En un comunicado, la empresa informó de la renuncia de Darré quien había llegado en julio de 2016. Antes, desde 1987m había trabajado en la francesa Total, y recaló en YPF para reemplazar a Miguel Galuccio, uno de los tantos funcionarios y ejecutivo de compañías estatales heredados por Macri de la gestión de Cristina de Kirchner.

Si bien alegó “motivos personales”, lo cierto es que Darré no habría estado tan a gusto en la compañía en los últimos tiempos y no sería extraño pensar que en el Gobierno el sentimiento era recíproco. “Cuando le hice una presentación al presidente, le expliqué que necesitamos mejorar el transporte ferroviario de Bahía Blanca hasta Plaza Huincul. También acceso a la red troncal de gas. Por ahora, nosotros nos estamos ocupando de los cuellos de botella (que ello genera), pero necesitamos que el Gobierno nos ayude”, le dijo días atrás a un matutino porteño. Y agregó: “Frente a algunos problemas, como el de las rutas o los bloqueos, me rasco la cabeza y me pregunto ‘¿lo hacemos nosotros?’. ¿Hasta dónde suplantamos al Estado?”, planteó.

Con su salida, Darré engrosa el listado de bajas en la administración pública durante la gestión Macri. Entre ellos están Alfonso Prat Gay (ministro de Hacienda), Isela Costantini (Aerolíneas Argentinas), Carlos Regazzoni (PAMI), Carlos Melconian (Banco Nación), y Susana Malcorra (Cancillería), entre otros.

En el comunicado difundido hoy, YPF informó que creó “un Comité Ejecutivo, integrado por seis miembros, que junto con el presidente de la petrolera, Miguel Gutiérrez, será el máximo organismo para la toma de decisiones que permitan ‘afrontar una etapa de crecimiento, expansión y transformación’ de la compañía”.

Asimismo, la empresa explicó que se diseñó una vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones y Transformación, que tendrá como objetivo “promover la innovación y la modernización de la estructura corporativa”.

Esa dependencia estará a cargo de Carlos Alfonsi y de este área pasarán a reportar las funciones de “Supply Chain”, Medio Ambiente y Seguridad, Recursos Humanos y Tecnología.

En la nueva estructura, también se jerarquizó a las vicepresidencias de Administración y Finanzas, a cargo de Daniel González, y de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing, a cargo de Sebastián Mocorrea, a las que reportarán ahora las funciones de Desarrollo de Negocios y de Servicios Jurídicos, respectivamente.

Para completar la reorganización del equipo de gestión, se designó a Santiago Martínez Tanoira como vicepresidente ejecutivo del Downstream y a Pablo Bizzotto como vicepresidente ejecutivo del Upstream.

Marcos Browne continúa como vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía, quien pasa a integrar también el nuevo Comité Ejecutivo, resaltó la petrolera.

Además, indicó que se creó un nuevo comité en el directorio de YPF, el de Estrategia y Transformación, integrado por el presidente, las autoridades de los otros comités y el director titular por la clase A, Emilio Apud.

También se le solicitó al director Daniel Kokogian que lidere un Comité de Asesoramiento de Geociencias, “para hacer recomendaciones al grupo ejecutivo”.

“Con esta reorganización, el actual equipo de gestión tendrá por misión la transformación de YPF en una empresa de energía integral que aporte soluciones innovadoras y sustentables para el desarrollo energético del país”, destacó la compañía.

