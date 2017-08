Tras ser hallado, Alvarenga pidió “perdón” y dijo que sufre “una enfermedad personal”

Oscar Alvarenga, el expolicía que fue hallado tras permanecer cinco días desaparecido, pidió “perdón” por haberse ausentado de su hogar y explicó que sufre “un problema personal” y que no logra “recordar en que momento” se perdió.

“Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos. Hay cuestiones de las que no se sale solo y eso es lo que aprendí”, se disculpó.

El retirado agente de la Policía bonaerense publicó una carta en su Facebook personal en la que agradeció además “a todos por la preocupación y el esmero con el que encararon” su búsqueda.

“No fue mi intención provocar esta conmoción, no fui consciente de la magnitud del problema que originaba, pero no logro recordar en que momento me perdí”, manifestó.

En el texto, Alvarenga agregó que ama “ser policía y luego de quedar herido” tuvo que dejar de serlo: “Eso es un dolor que me aparece todos los días”, se lamentó.

En este sentido, expresó que “aquella pasión y adrenalina frustrada” por no poder continuar con su vocación “a veces encuentra caminos incorrectos”.

“Reitero mis disculpas y espero en paz y tranquilidad abordar con seriedad mi enfermedad para disfrutar de los que quiero y me quieren”, cerró. (Ámbito)