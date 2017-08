Inquilinos misioneros aplauden la modificación en el ley inmobiliaria porteña e impulsan un cambio similar en la provincia

En la Ciudad de Buenos Aires, modificaron la Ley 2340 que regula la actividad inmobiliaria y entre otras modificaciones eliminó el pago de las comisiones por parte de los inquilinos a las inmobiliarias. Ese porcentaje ahora deberá abonarlo el propietario. En Misiones siguieron con atención ese cambio, porque el sector que nuclea a quienes alquilan ven factible una modificación en ese sentido, pero no sólo en la Tierra Colorada, sino en todo el país. Pero resaltan que si no se controla que la ley se cumpla, no servirá de mucho.

Adrián Torres, referente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, sostuvo que “para los inquilinos es un paso que se avanza, sobre todo teniendo en cuenta que hay un Gobierno en algún lugar del país que intenta mostrar su interés sobre el inquilino”.

“Hace mucho que se viene reclamando esto. Se han presentado proyectos en distintas legislaturas y en el Congreso de la Nación, pero nunca han tenido eco”, admitió en una entrevista con Radio Libertad.

Para Torres, “no es suficiente, porque falta quién controle esto. Ya lo están advirtiendo las cámaras inmobiliarias: esto lo pueden trasladar al inquilino. Es decir que el eslabón más frágil puede seguir pagando esa comisión”.

“El Estado tiene que buscar un equilibrio entre las partes. Que la parte inmobiliaria pueda ganar sin abusarse del inquilino”, sostuvo en cuanto al modelo ideal.

“En Posadas hay abuso, además del gasto de comisión, están las condiciones que se piden, los precios y el estado de los inmuebles. No hay registros de casas en locación siquiera”, enumeró acerca de la situación en la capital provincial.

Dijo que a los grandes comercios que alquilan los asiste la “Cámara de Comercio o se defienden solos, pero a los pequeños no los defiende nadie”.

Para ejemplificar, Torres indicó que quien pretende alquilar un inmueble por 10 mil pesos, tiene que contar para entrar al mismo con 40 mil, porque debe pagar “el depósito en garantía, el mes adelantado, más el sellado y la comisión”.

Finalmente, dijo que la Asociación misionera forma parte de una red de agrupaciones similares que está trabajando en un nuevo proyecto de ley sobre la temática. “Se necesita una ley que sea más abarcativa. Por eso esta iniciativa que se está llevando adelante y que es más ambiciosa, porque incluye, por ejemplo, al precio, los aumentos y los organismos de contralor”, remató.

