Hermano de Alvarenga se mostró muy enojado por lo sucedido

Gustavo Alvarenga, hermano de Oscar, el asesor de Ritondo habló después de la aparición de su hermano y se mostró enojado por lo sucedido, “tengo ganas de darle una patada en el o..”

Enojado, así se mostró el hermano de Oscar Alvarenga, después de que fuera encontrado este domingo en el casino. “Estoy contento porque apareció pero tengo ganas de darle una patada en el orto, por lo que sufrió su familia”, dijo a la prensa Gustavo Alvarenga sobre la aparición de su hermano, el colaborador del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.

El ex policía apareció en las inmediaciones del Hipódromo de Palermo, después de seis días de no saberse nada de él. “Recién me acabo de enterar por la tele…A una familia no se le hace eso”, manifestó el hombre, que además contó que con su hermano no tiene mucha relación. “Yo no lo volví a ver, no tengo ni el teléfono de él”, manifestó.

“Estoy dolido por lo que pasó, por lo que sufrió la familia. Desapareció durante casi una semana y se movilizó mucha gente”, aseguró.

El hombre dijo que es policía y que hace 8 años que no ve a su hermano. “Me alegro que esté bien, aunque no sé nada de él, hace tiempo que no lo veo”, afirmó.

Cuando le preguntaron sobre qué podría haber pasado con su familiar, dijo que no sabe nada ni tampoco pensó en ninguna hipótesis sobre la desaparición de su hermano.

Alvarenga fue ubicado por la Policía Bonaerense gracias a cámaras de seguridad en una sala de juegos del Hipódromo de Palermo. Su camioneta estaba estacionada allí. Al momento del hallazgo se encontraba en estado de shock, aunque ahora está en buen estado de salud. Ya se reencontró con su familia.