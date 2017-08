Su hermana estaba en peligro, él salió a defenderla y terminó con un dedo amputado de un machetazo

RELACIONADAS Una mujer con problemas mentales mató a su padre de un cuchillazo en Dos Hermanas

Un hombre de 28 años que salió en defensa de su hermana en un caso de violencia de género sufrió la amputación de un dedo de la mano derecha de un machetazo. El agresor fue el ex de la mujer, quien luego fue arrestado por la Policía.

El violento episodio tuvo lugar en el paraje Escuela 800 de Colonia Mado y el agredido se llama Roberto M. (28).

La víctima se encontraba en la vivienda de su hermana Inés, cuando apareció la ex pareja de la mujer. El recién llegado quiso atacar a Inés, por lo que Roberto salió a defenderla. Esa acción le valió sentir en carne propia el descontrol del violento.

El hombre fue trasladado al Hospital de Puerto Esperanza y posteriormente derivado al Samic de Eldorado donde el médico policial diagnosticó: “Amputación traumática completa del quinto dedo de la mano derecha”.

Luego de trabajos de investigación se logró la detención de Eugenio C. (30), quien quedó alojado en la comisaria jurisdiccional a disposición de la Justicia.