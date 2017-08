Passalacqua rechazó el fallo de la Corte contra la creación del Parque Provincial Iguazú: “Para nosotros es lamentable”

El gobernador Hugo Passalacqua aseguró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la ley provincial de creación del Parque Provincial del Río Iguazú no le gustó, aunque consideró que al ser una decisión tomada por el máximo tribunal de justica del país hay que acatarlo. “Es un fallo de la Corte, no hay mucho que agregar”, indicó el primer mandatario provincial durante una visita por Concepción de la Sierra este viernes.

El lunes se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de la creación del Parque Provincial del Río Iguazú que había sido aprobada mediante la ley provincial XVI Nº 99, sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones con el voto afirmativo de todos sus miembros el 30 de octubre de 2008.

“Para nosotros es un fallo lamentable, algunas veces fallan a favor de uno, a veces en contra. Esta vez tuvo un fallo que no es lo que parece que no corresponde. Es como las Islas Malvinas, que aunque pertenezcan en términos administrativos a la Nación son nuestras, las aguas son nuestras, las cataratas son nuestras y en eso no hay Corte, no hay ley, no hay nada que pueda arrancar una geografía de otra”, consideró.