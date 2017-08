El cineasta Gerardo “Papu” Curotto presentó la película “Esteros” en el Festival Oberá en Cortos 2017

“Pensamos mucho en la construcción de las familias de cada protagonista, qué tipo de padres tendría cada uno, y principalmente la construcción de las figuras de las mujeres; porque en algunas películas de temática gay, parece que el pibe se hace gay porque tiene una novia estúpida, y no, un hombre no se hace gay por tener una novia tonta. En esta película la novia hace lo posible por llegar a su pareja, y simplemente no sucede y no tiene que ver con ella”, indicó el joven director.

El apoyo de las familias de los adolescentes fue fundamental