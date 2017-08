Ordenaron la captura nacional e internacional del empresario correntino Martínez Rojas por presunto lavado de dinero

El juez en lo penal económico porteño Gustavo Meirovich ordenó ayer la captura del empresario correntino Mariano Martínez Rojas, ex propietario del diario Tiempo Argentino y de Radio América, que es investigado en una causa por presunto lavado de dinero, a través de 56 empresas fantasmas por las que se fugaba plata al exterior.

El polémico empresario ya estaba imputado desde julio del año pasado en otra causa, por usurpación y daños por los destrozos en las oficinas de Tiempo Argentino y Radio América en Palermo. Allí había irrumpido por la fuerza con una “patota” para desalojar el lugar, que estaba ocupado por trabajadores que reclamaban sueldos adeudados.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado pidió la captura nacional e internacional de Martínez Rojas, sobre quien se sospecha se encuentra en los Estados Unidos.

El empresario está acusado, junto con al menos otras cuatro personas, algunas de ellas vinculadas a bancos, de sacar del país cerca de 200 millones de pesos a cuentas en el extranjero a través del uso de las Djai (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación).

Martínez Rojas es un empresario correntino y dueño de Grupo M de Luxe, que en los primeros meses de 2016 compró el diario Tiempo Argentino y radio América. Durante su gestión, recibió varias denuncias penales que están en trámite. Tiempo Argentino se convirtió en una cooperativa y el diario se publica todos los domingos; América fue comprada por el grupo Perfil.

En la causa que lleva el juez Meirovich ayer fue indagado “Mister Korea”, Hwang Sung Ku, e involucró a Martínez Rojas con el contrabando y lavado de dinero con las ex Djai y el envío de dinero al exterior.

“Mister Korea” está detenido en el expediente y también procesado por la “mafia de los contenedores”, en la que está preso Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido.

Las 56 empresas actuaban con el siguiente mecanismo: se presentaban en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) con ex Djai falsas en las que pedían dólares para importaciones. Cobraban el dinero y lo sacaban a cuentas bancarias en los Estados Unidos y Hong Kong. Nunca hacían las importaciones.

Fuentes judiciales estiman que en toda la maniobra que se investiga se sacaron del país entre 2012 y 2015 de 300 a mil millones de dólares. Las empresas y sus titulares eran inconsistentes para realizar las operaciones con las ex Djai. Por eso también se investiga si hubo participación o complicidad de los entonces funcionarios.

En el expediente hay un prófugo y a principios de julio el juez Meirovich realizó unos 23 allanamientos en los que fueron detenidas 10 personas, entre empresarios y contadores, acusados del lavado de 30 millones de dólares.

Fuente: diario El Libertador