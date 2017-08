Nueve misioneros participarán del Sudamericano de Taekwon-Do en Perú

Entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, alumnos del Centro de Entrenamiento TKD representarán a la tierra colorada en Lima. Lucía Sánchez (15 años, I Dan), Lautaro Godoy (16 años, I Dan) y la Sabonim Agustina Correa (V Dan) visitaron los estudios de Misiones Online TV para adelantar cómo están palpitando la competencia.

La próxima semana se estará disputando en Lima, Perú, el VI Sudamericano de Taekwon-Do, donde una delegación de nueve alumnnos del Centro de Entrenamiento TKD representará a la tierra colorada entre el 31 y el 3 de septiembre.

“Es el torneo más importante que hay en el año a nivel continental. En total la delegación es de veinte personas, con padres que nos acompañan, dos doctores y una nutricionista”, explicó la Sabonim Agustina Correa, profesora de los jóvenes que sumarán experiencia internacional en el país incaico.

Quien también dirá presente de nuestra provincia será la Sabon Claudia Zalesak, que va a formar parte del cuerpo de jueces de la competencia.

“Para mí es la primera vez que voy a competir a nivel intrnacional. Estoy orgulloso por representar a mi país”, contó Lautaro Godoy, joven I Dan de 16 años que forma parte de la delegación.

Por su parte, a pesar de sus cortos 15 años, Lucía Sánchez (también I Dan) ya participó de la Copa del Mundo el año pasado, experiencia de la que saca un balance positivo y que le pareció “muy linda”.

Respecto a la formación previa que requiere afrontar este tipo de competencias, la Sabonim Agustina Correa precisó que “a esta altura no existe el deporte amateur. Ellos entrenan casi como profesionales, tienen un acompañamiento de un equipo de trabajo: no sólo está cubierta la parte técnica sino que tenemos un profesor de educación física, que se llama Roberto Moscardi; la parte de nutrición, en la que nos acompaña María Laura Tschopp, que está trabajando hace bastante con nosotros; y aparte está la familia que colabora y apoya a los chicos”, quienes “hacen un gran sacrificio”, ya que entrenan doble turno, de lunes a sábado.

Si bien todos los competidores son jóvenes (Lautaro es el mayor, con 16 años), sus comienzos se remontan a cuando eran apenas unos niños.

“Yo empecé a los siete años. Iba al colegio a la tarde y como me quedaba libre una hora, mis papás averiguaron sobre la academia. Al principio no me gustaba y dejé, pasaron dos años y volví al Centro de Entrenamiento. Ahí me gustó, porque estaba más motivado a participar”, recordó Lautaro.

Lucía: “Yo empecé a los seis. En esa época hacía danza, pero a mí no me gustaba eso, y veía a mi hermano entrenar. Entonces mis papás me empezaron a mandar a Taekwon-Do y me gustó. Lo que más me motivó fue empezar a competir”.

Hoy, tanto los chicos como la profesora reconocen que el arte marcial es su pasión. “El Taekwon-Do es un estilo de vida. Yo tengo más de 25 años de práctica, es algo que uno nunca deja de aprender y en lo que siempre se es alumno, no importa la categoría. Tenemos el gran ejemplo de nuestro maestro, que es Carlos Méndez, que fue quien introdujo el Taekwondo en nuestra provincia, con más de cuarenta años ya en la actividad. Hasta el día de hoy, él tiene su clase y sigue entrenando como un alumno más”, consideró Agustina.

En palabras de la Sabonim, “Misiones es potencia a nivel país” de la disciplina: “Tuvimos la suerte de poder organizar el último Selectivo, que fue clasificatorio para el último Campeonato del Mundo en Irlanda, para el cual nuestra academia tiene dos clasificados (Gisela Larrosa y Matías Da Rosa) y de la Federación Misionera clasificaron diez personas en total”.

Para el Sudamericano, en tanto, la delegación misionera de competidores está integrada por Valentina Esquivel, Macarena Husulak, Juan Manuel López Forastier, Ticio Arrúa y Gabriel Schafer, en cintos de color; mientras que en la modalidad cintos negros participarán Lucía Sánchez, Lautaro Godoy, Joaquín Sánchez Y Gastón Godoy.