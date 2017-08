Marcelo Gallardo: “Si Alario se quiere ir, yo lo acompaño a Ezeiza”

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió a la oferta del Bayer Leverkusen por Lucas Alario. El entrenador de River cargó contra el representante del delantero, Pedro Aldave, y lo acusó de haber expuesto al jugador.

“Hasta el momento hubo una oferta que fue insuficiente y lo demás son conjeturas. Alario es una víctima de todo esto. No tendría que haberse expuesto”, aseguró el Muñeco.

El técnico apuntó contra el manager Aldave por lo ocurrido con el atacante de 24 años. “No sé cuál fue el consejo que le ha dado su representante para exponerlo de esta manera, debería haber algo concreto para hacer eso. No entiendo cuál es la maniobra, pero está en todo su derecho. Cada uno actúa como cree que sea responsable. No tengo nada para decir sobre el jugador”, manifestó.

“Alario me dijo que evaluaría irse si llegase una oferta concreta. Si el jugador decide ejecutar su cláusula de rescisión, está en todo su derecho. Uno va a tratar de convencerlo para que eso no suceda, pero si es firme en su decisión, yo lo acompaño a Ezeiza”, remató Gallardo.