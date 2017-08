Lavado de dinero: Martínez Rojas dispuesto a declarar si existen garantías de seguridad

RELACIONADAS Ordenaron la captura nacional e internacional del empresario correntino Martínez Rojas por presunto lavado de dinero

“Si la Justicia me da las garantías de seguridad suficientes, voy a revelar los nombres de ex funcionarios K de la provincia de Buenos Aires, Formosa y Chaco, de la Aduana y del Banco Central que lavaban dinero de la obra pública”, dijo ayer Mariano Martínez Rojas a su entorno en EE.UU. donde se encuentra.

Así lo revela un artículo del periodista Daniel Santoro para Clarín.

Martínez Rojas quien hace un año que reside en Estados Unidos, supuestamente por amenazas, indica Santoro, está dispuesto a declarar como arrepentido luego de que el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenara su captura nacional e internacional en la causa por lavado de dinero en que se investigan maniobras con las Declaraciones Juradas Anticipadas de importación (DJAI) por 300 millones de dólares durante el gobierno K.

Las DJAI fueron creadas por el ex secretario de Comercio K Guillermo Moreno durante el cepo cambiario para permitir el pago en dólares de importaciones; pero hubo quienes vieron la oportunidad para sacar dólares a 8 pesos cuando valían más de 12 en el exterior.

Según las fuentes, señala Daniel Santoro, el empresario correntido contó a su entorno que tiene “una valija con 70 kilos de documentación” para respaldar su eventual confesión y que “yo era solo un empleado que recibía órdenes y ejecutaba”. “Esa valija es mi seguro de vida”, añadió.

Cuando le preguntaron cómo era la operación, contó que “yo recibía, por ejemplo, cheques de refacturaciones de obras públicas de Formosa que se depositaban en cuentas de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y luego se sacaba en los bancos el dinero en efectivo”. Entre el 2014 y el 2015, afirmó que con ese procedimiento se movieron “50 millones de pesos por semana”.

En su descripción, de la supuesta operatoria de lavado aseguró que “también cambiaba cheques de la Lotería de Buenos Aires cuando estaba en manos del sciolista Luis Peluso o de la lotería del Chaco”.

Martínez Rojas dice que no está “fugado, ni escapado” y pide “garantías de seguridad necesarias para declarar”. En caso de no conseguirlas, dice que está dispuesto a pedir asilo político en Estados Unidos a cambio de la información que tiene que dice involucra a ex funcionarios, empresas y bancos.