Internos alojados en los Penales de Misiones gestionaron sus nuevos  D.N.I.

RELACIONADAS Derechos Humanos de la Nación brindó capacitación a la Policía de Misiones en resolución de conflictos

Los operativos se realizaron a partir del trabajo articulado entre el Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Misiones con la Jefatura de Servicio Social de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial. Dichos operativos permitieron regularizar la situación de los Documentos Nacional de Identidad de los internos alojados en las Unidades Penitenciarias tanto de zona Capital como del Interior.

En ese sentido se destaca el importante aporte y compromiso técnico y profesional puesto de manifiesto por el equipo de trabajadores públicos quienes utilizaron toda la logística y pusieron todo de sí para que los operativos sean un éxito; dado que debieron acercarse con el móvil de C.D.R. a las distintas Unidades Penitenciarias permitiendo que más de doscientos cincuenta internos puedan contar con su nuevo Documento Nacional de Identidad.

El trabajo realizado por las jefaturas de los Servicios Sociales de cada Unidad Penal ha sido fundamental para relevar y determinar la cantidad exacta de internos que necesitaban actualizar su D.N.I. En total fueron 257 los trámites realizados durante el presente año: en la U.P. I de Loreto se gestionaron 50 DNI (45 condenados y 5 inimputables); en la U.P. II de Oberá 151; en la U.P. IV “Instituto Correccional de Menores Varones” fueron 22; en la U.P. V “Instituto Correccional de Mujeres” se gestionaron 4 D.N.I y en la U.P. VI “Instituto de Encausados y Procesados de Posadas” fueron 30. Cabe consignar que en el C.P. III de Eldorado, la U.P. VII de Puerto Rico y la U.P. VIII de Cerro Azul ya se hizo el relevamiento correspondiente sobre la cantidad de internos que deben gestionar su D.N.I. y en las próximas semanas se llevarán adelante los trámites-operativos de referencia.

La Directora General del S.P.P. Alc. Gral. Nilda Estela Correa, no reparó en elogios para destacar la labor realizada por los agentes del Registro Provincial de las Personas y también de la Jefatura de Servicios Sociales de la Dirección General del S.P.P., como de las jefaturas de Servicios Sociales todas las ocho Unidades Penales que dependen de la fuerza de seguridad provincial. En tal sentido comentó “Obtener el Documento Nacional de Identidad es la base fundamental para que cualquier persona, por más que se encuentre cumpliendo una pena en cualquier sede penitenciaria, ejerza todos sus derechos y obligaciones, además de ser la fuente de acceso a los servicios como educación y salud, aspectos imprescindibles si pensamos en el tratamiento y en el logro de la reinserción socio-familiar de los sujetos privados de su libertad” concluyó.