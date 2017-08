Handball: hoy comienza el Nacional de Clubes Adultos A en Montecarlo

Con mucha expectativa, a partir de esta noche el Club Argentino Germano de Gimnasia y Cultura de Montecarlo será el anfitrión de la Zona B del Nacional de Clubes Adultos A de handball.

En el estadio Ricardo Plocher, que fue preparado especialmente para la ocasión, los equipos de Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (Federación Metropolitana de Balonmano), Ferro Carril Oeste (Federación Metropolitana), Escuela Municipal de Cipolletti (Federación Rionegrina) y Gimnasia (Federación Misionera), jugarán en busca de los últimos dos lugares para el Final Four de Buenos Aires.

En la primera jornada los partidos programados son Ferro Carril Oeste vs. EM Cipolletti, a las 20; y Gimnasia vs. Ballester, a las 22. La ceremonia de apertura, en tanto, está prevista a las 21.45. El torneo tendrá la participación de varios jugadores de distintas selecciones nacionales como Mariano Canepa, Tomás Villarroel, Leonardo Werner, Lucas Aizen, Nicolás Bono, Sean Corning, Tomás Mendieta y Joaquín Aravena (SAG Ballester), Manuel Crivelli y Mauro Jaureguiberry (Ferro), además de la presencia de Andrés Kogovsek, histórico capitán de Los Gladiadores.

El club Gimnasia se preparó con mucho entusiasmo para recibir al torneo. Ese esfuerzo generó el reconocimiento del ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, quien estará acompañando la primera jornada. “Destaco el compromiso y la pasión del club Gimnasia, poniendo a punto el estadio para ser anfitriones del mejor handball del país en su propio estadio, con el trabajo de la comisión directiva, socios y colaboradores. Es un ejemplo de club a seguir”, expresó Morgenstern.

Organizado por la Federación Misionera junto a la Confederación Argentina de Handball, la

competencia pone en juego los últimos dos lugares para el Final Four de Buenos Aires que se llevará a cabo el fin de semana del 16 y 17 de septiembre en SAG Ballester. En cambio, los equipos que terminen tercero y cuarto disputarán la Copa Presidente que se jugará en Trelew del 8 al 10 de septiembre, ante la Municipalidad de Maipú y Nueva Generación (Chubut).