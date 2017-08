Futsal: Los Abuelos es el único misionero que sigue en carrera en el Nacional de Cadetes que se juega en Posadas

Hoy enfrenta a Estudiantil Porteño desde las 9 en el polideportivo Finito Gehrmann por los cuartos de final de la competencia. Los otros elencos misioneros quedaron eliminados.

Los Abuelos Futsal se transformó ayer en el único misionero que sobrevivió a los octavos de final del Torneo Nacional de Clubes Cadetes 2017, tras imponerse por 2-0 sobre Comercio (Ushuaia) y avanzar a los cuartos de final que se jugará hoy por la mañana. Bop 37 (Piray) y Toco Madera (Montecarlo) no pudieron dar el salto y quedaron eliminados.

El conjunto posadeño consiguió el triunfo sobre los fueguinos por 2-0 con dos golazos de la manija del equipo, Tomás Kottvich. Después, no hubo tiempo para más. Hoy a las 9, por cuartos, los misioneros chocarán ante Estudiantil Porteño. En caso de avanzar, las semis se jugarán por la noche, ya que desde la organización se confirmó que el certamen finalizará el sábado y no el domingo, como se estipuló en un principio.

Los otros dos misioneros, en tanto, quedaron en el camino en los octavos de esta tarde. Bop 37 (Puerto Piray) fue goleado por Pingüino (TdF) por 10-1, mientras que Toco Madera (Montecarlo) la peleó pero no pudo doblegar al Cuc (Mendoza), ante el que se rindió por un exiguo 2-1.

TORNEO NACIONAL DE CADETES

PROGRAMACIÓN – POLIDEPORTIVO GEHRMANN

CUARTOS DE FINAL (POR LA MAÑANA)

9, Los Abuelos (Pos) vs. Estudiantil Porteño (Bs As)

10, Cuc (Mza) vs. UNCuyo (Mza)

11, Pingüino (TdF) vs. Amigos de Villa Luro (Bs As)

12, Social Lynch (Bs As) vs. Casino Club (CRiv)

SEMIFINALES (POR LA NOCHE)

A partir de las 20

RESULTADOS – OCTAVOS DE FINAL

Avefa (Bs As) vs. Social Lynch (Bs As) (0-3)

Pingüino (TdF) vs. Bop 37 (Puerto Piray) (10-1)

Cuc (Mendoza) vs. Toco Madera (Montecarlo) (2-1)

Los Abuelos (Posadas) vs. Comercio (TdF) (2-0)

Estudiantil Porteño (Bs As) vs. UGA (Bs As) (3-0)

UNCuyo (Mza) vs. Sportivo (TdF) (1-1, ganó UNCuyo en los penales)

Amigos de Villa Luro (Bs As) vs. Villa Malcolm (Bs As) (2-1)

JUF (TdF) vs. Casino Club (CRiv) (4-6)

Fuente: Sólo Futsal