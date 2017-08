Fijan audiencia para revisar las primeras condenas por la tragedia de Once

RELACIONADAS La Corte Suprema revisará la condena contra Carlos Menem por el tráfico de armas

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 11 de octubre una audiencia preliminar de cara a revisar las primeras condenas por el juicio oral por la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas, una de ellas por nacer.

La audiencia preliminar convocada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques tendrá por objetivo “precisar criterios comunes y pautas de organización” de cara a la revisión de las condenas, según informaron fuentes judiciales.

En el primer juicio por la tragedia de Once fueron condenados los ex secretarios de Transporte kirchenristas, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, mientras que a fines de septiembre comenzará el segundo, en el que será juzgado el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.