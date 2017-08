Día del Peluquero: cuando la peluquería se convierte en una causa social y un oficio por el que militar

En el Día del Peluquero, Misiones Online tomó los testimonios de la trayectoria en el oficio de Alejandro Cabrera, peluquero especialista en colorimetría, oriundo de la localidad de Jardín América, radicado en Posadas. Trabajó para Loreal y actualmente es técnico y vendedor de Schwarzkopf, además de formular proyectos para que se den talleres de oficio, enseñar peluquería y brindar su servicio en diferentes barrios de Posadas.

Sin creer en tendencias y modas, Alejandro tiene el don para adecuar colores y peinados a todas las personas que lo visitan con la idea de cambiar de look.

“Hoy la peluquería para mi es todo, y creo que es algo que no voy a dejar nunca porque uno no solamente se dedica a lo estético, sino que uno está en contacto con un persona, con un mundo”. Además remarcó: “A quienes comienzan sus primeros pasos en este oficio recomiendo que lo hagan con mucho amor, y quienes quieren innovar en su cabello, que no piensen en el qué dirán, porque hablando con políticos, con empresarios, con médicos, con monjas; todos me dicen ´quiero tener el cabello verde, siempre quise tener el cabello amarillo, lila´, todos queremos tener y nunca nos animamos. Para mi el cabello hoy es el marco del rostro y un accesorio”.

Desde muy joven hizo notar sus habilidades dentro del oficio, aunque muchos años después lo concibió como tal. “Desde muy chico fui criado por mi abuelo barbero. Siempre me decían que tenía manos para esto, que iba a ser peluquero pero siempre hice caso omiso a eso”. Con el paso de los años decidió estudiar en un colegio técnico y llevaba una muy buena relación con una de sus tías peluquera colorista. Al culminar sus estudios secundarios decidió mudarse a Posadas para comenzar una nueva etapa de su vida y automáticamente el oficio de peluquero apareció para ocupar la mayor parte de su tiempo, entre hobbie, estilo de vida y sustento económico para vivir.

“Ejercer peluquería empezó como una necesidad y comenzó a gustarme aún más cuando empecé a estudiar la carrera de peluquería en el Instituto Espíritu Santo de Posadas. A los seis meses ya me habían dejado como encargado de una peluquería”. Con el paso del tiempo fue consiguiendo otros trabajos, a través de los cuales tuvo la posibilidad de abrirse al campo profesional junto a empresas como Loreal y actualmente es técnico y vendedor de Schwarzkopf, una de las tres marcas más importantes en el mercado capilar profesional a nivel mundial.

Alejandro lleva ocho años en el rubro y en estos momentos cuenta con un local propio “CAM Hair Color”, ubicado sobre avenida Mitre, entre calles Colón y Féliz de Azara de Posadas, donde atiende por turnos y también da a conocer las fechas de los cursos y talleres de coloración que dicta durante sus tiempos libres.



La fusión de experiencias y saberes: de la peluquería a la militancia y la enseñanza del oficio

Actualmente diferentes empresas y organismos solicitan sus conocimientos brindándole espacios donde realiza charlas de incentivo profesional y talleres y cursos para enseñar peluquería como en el caso de un nuevo proyecto que lleva adelante junto a la agrupación Jóvenes con Rovira donde cuyo objetivo es brindar capacitaciones a personas trans, creando de esta manera un espacio de apertura, respeto y oportunidades para este colectivo de personas que hasta hace muy poco tiempo era excusa para la exclusión social.

“La peluquería, incluso, hizo que hoy yo milite, hizo que pueda ocupar espacios y formular proyectos desde la agrupación “Cabecitas Limpias” de Jóvenes con Rovira”. En cuanto a la relación entre militancia y peluquería sostuvo: “En un momento en que comencé a tener muchas ofertas laborales en el sector privado, me di cuenta que lo que mejor me hacia a esta edad era poder ayudar a la gente, poder ayudar al otro. Esta es una fuente de ingreso muy buena, y siempre recomiendo peluquería a las personas que quieren empezar un oficio y una carrera. Y en un momento decidí hacer algo por la sociedad y de esta manera se dio mi conexión con la militancia”.