Corredor inmobiliario de Misiones considera “una vergüenza” la ley de alquileres aprobada en Buenos Aires

La nueva ley de alquileres aprobada en Buenos Aires generó el descontento de todo el sector inmobiliario, y en Misiones también tiene una postura respecto a ella, Sebastián Torres titular de Torres Inmobiliaria de Posadas realizó un descargo respecto a esta problemática.

“Mi nombre es Sebastián Torres, soy titular de Torres Inmobiliaria, en la ciudad de Posadas, Misiones, con 50 años de trayectoria en la provincia.

Una vergüenza que hayan aprobado la ley de alquileres, liberando al inquilino del pago de la comisión inmobiliaria.

Si bien la ley afecta solo a la ciudad de Buenos Aires, no podemos estar ajenos a esta situación y es por eso que salgo en defensa de los colegas de Bs. As. y en defensa de nuestra actividad.

Esta nueva ley libera al inquilino del pago de la comisión inmobiliaria, pero en ningún lado dice que el inquilino este obligado a alquilar a través de una inmobiliaria.

Si el inquilino NO quiere pagar comisión que no la pague., que busque, contrate y alquile con dueños directos que no cobran comisión, pero tampoco garantizan absolutamente nada de seguridad para el inquilino.

La intervención de una inmobiliaria le da mayor seguridad, transparencia, y responsabilidad ante cualquier situación que el inquilino se encuentre.

Desde hace años venimos peleando por la jerarquización de la actividad, creando los colegios de Corredores Inmobiliarios en la mayoría de las provincias, para poder limpiar y eliminar la gran cantidad de inmobiliarias que trabajan de forma irregular e informal.

Si esta ley libera al inquilino del pago de la comisión, deberíamos crear entonces otra ley que establezca que TODOS los alquileres se deban realizar a través de una inmobiliaria habilitada y/o a través de un Corredor Inmobiliario matriculado.

Y la comisión – mal llamada comisión – debería llamarse en realidad “honorarios profesionales”, porque somos profesionales que ejercemos una actividad profesional, bajo normas y leyes, y un Colegio que otorga las correspondientes Matricula”.