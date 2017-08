Alerta en el Palacio de Buckingham luego de que un hombre atacara con un cuchillo a dos policías

RELACIONADAS Neutralizaron a un hombre en Bruselas después de que atacara a dos soldados con un machete

Un hombre fue arrestado después de atacar a la policía fuera del Palacio de Buckingham este viernes.

Dos agentes sufrieron heridas leves mientras detenían al agresor, que estaba en posesión de un cuchillo, indicó Scotland Yard, que no ha facilitado ni la identidad ni la nacionalidad del arrestado.

Hay una fuerte presencia policial fuera del palacio. De acuerdo con las fuerzas del orden, ninguna otra persona resultó herida y los agentes no requirieron hospitalización.

La reina Isabel II no se encuentra en la residencia ya que pasa su periodo de vacaciones en el castillo de Balmoral (Escocia).