El insólito argumento de la mamá del nene que asesinó a otro

La madre del joven de 14 años que asesinó a su amiguito de 10 asfixiandolo, en esa localidad bonaerense se refirió a los hechos y dijo que a su hijo, y el nene ahora fallecido “Estaban tapándose la cara con una frazada para ver quién aguantaba más tiempo la respiración”.

La madre del adolescente de 14 años que mató por asfixia a un amigo de 10 en su casa de la localidad Ingeniero Allan, del partido bonaerense de Florencio Varela, aseguró este jueves que a su hijo “se le fue la mano” cuando “estaban jugando a ver quién aguantaba más la respiración” utilizando una frazada.

La mujer, costurera de taller, detalló que el adolescente fue descubierto por una tía cuando escondía el cadáver de Axel Aparicio (10), a quien definió como “amigo” de la familia.

No obstante, dijo que su hijo buscaba ocultar el cuerpo sólo porque “tenía miedo” a la reacción de ella, calificó al chico como “normal” y argumentó que él “no” tenía “ningún problema con los vecinos”.

“Estaban jugando y se le fue la mano a mi hijo, Armando. Estaban jugando, tapándose la cara con una frazada, para ver quién aguantaba más tiempo la respiración”, relató la madre del adolescente de 14 años, quien este mediodía permanecía alojado en un instituto para menores de Florencio Varela, a disposición de la Justicia.

La mujer, quien no se identificó, amplió: “Se ponen la frazada en la cara y Axel ya no respiraba más. El otro (por su hijo) no me contó nada porque tenía miedo y ocultó el cadáver detrás de la casa. Armando pedía ayuda (para esconderlo) a su hermano (de 10 años), porque yo me iba a enojar. Sólo lo asfixió. Eso fue lo que contó mi hijo”.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en una casa precaria situada en la calle 1201, entre 1266 y 1203, en cuyo patio trasero fue hallado el cuerpo sin vida de Axel, quien vivía a la vuelta de ese inmueble.

“Mi hermano vio a mis hijos que estaban llevando a la parte de atrás al cuerpo (sin vida). Mi hermana me llama, yo vuelvo y la Policía ya estaba en mi casa. Quizá avisaron los vecinos (a la fuerza de seguridad)”, dijo la madre del acusado en diálogo con Crónica TV.

La mujer, al ser consultada sobre cómo era su hijo, respondió: “No tiene ningún problema, es un chico normal”. Y agregó: “Yo trabajo, mis hijos estudian y están los cuatro conmigo. Son muy buenos chicos, muy obedientes. Conflictos con los vecinos, por ejemplo, nada”.

Declaraciones de una amigo de la madre de la víctima y su último adiós

El cuerpo del niño de 10 años asesinado presuntamente por un adolescente de 14 fue velado en la mañana de esta jornada en el partido bonaerense de Florencio Varela, y un amigo de su madre aseguró que ambos “eran amigos del barrio” y que “hay muchos rumores” sobre cómo ocurrió el hecho, entre ellos que pudo tratarse de “un juego de chicos”.

“Sabemos poco, lo que dijo el comisario solamente, parece que fue un juego de chicos”, comentó Javier, amigo de Mirta, la madre de Axel Isaac Aparicio, quien fue hallado muerto por asfixia, en el fondo de la casa de un adolescente de 14 años.

En diálogo con el canal de noticias TN desde el Cementerio Municipal de Florencio Varela, el hombre dijo que una de las versiones que circulan es que al chico de 14 años “se le pasó la mano y lo asfixió”, aunque “por ahí no lo quiso hacer”.

“Rumores hay muchos, pero hasta que la Justicia no investigue bien, no vamos a saber la verdad”, aclaró.

Además, contó que los menores “eran amigos del barrio” y “siempre jugaban en la cancha”, pero que el pasado martes Axel “había pedido permiso para ir a jugar; ella (la madre) le dijo que no, pero él al rato se fue a lo del amigo”.