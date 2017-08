Dietrich: volar hoy en Argentina es 20% más barato y en seis meses se duplicaron los pasajeros

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que la actividad aerocomercial está creciendo en la Argentina, donde volar hoy sale 20% más barato y que en seis meses se duplicó la cantidad de pasajeros respecto de 2015.

“Hoy volar sale veinte por ciento más barato”, aseguró Dietrich, al tiempo que remarcó: “En los últimos meses tuvimos una tasa de crecimiento interanual de 20% y en los primeros seis meses de este año se duplicó la cantidad de pasajeros respecto a 2015”.

“Antes -dijo Dietrich- si quería venir Copa Airlines a hacer la ruta Córdoba-Panamá no podía, si Malaysia Airlines quería venir, hasta el año pasado no podía, y lo mismo sucedía con muchas empresas que querían venir y estaba prohibido; si Andes quería crecer, no podía; si una empresa quería venir e invertir, no podía”.