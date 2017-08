El concejal Acuña reconoció que está en duda la continuidad del partido de Wipplinger dentro de Avancemos

El concejal de Posadas, Miguel Acuña, reconoció que el referente del partido Trabajo y Progreso, el diputado provincial Claudio Wipplinger, puso algunas condiciones para ver la continuidad del espacio dentro del frente integrado por el Sindicato de Camioneros, Vanguardia Radical y el Partido Socialista de Misiones, entre otros.

Acuña reconoció que en primer lugar no están de acuerdo con el armado de un solo sublema para competir en Posadas y que es necesario tener nombres de peso para aspirar a conseguir bancas en el Concejo Deliberante de la capital de Misiones. “Habría que ver el armado de otros sublemas con nombres de peso, esto significaría también el renunciamiento de algunas candidaturas, es decir un reacondicionamiento dentro de lo que fue la forma de encarar la campaña y ver si otros hombres y otros nombres salen a competir para eventualmente conseguir un mejor resultado”, sostuvo el edil sobre las declaraciones de su jefe político y añadió que de no darse esas condiciones no estarían dadas las circunstancias para salir a competir.

El concejal adelanto que de aceptar competir como en la campaña de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no traería buenos resultados como ya quedó demostrado el 13 de agosto. ““Competir en estas condiciones sería ir a hacer un papel realmente pobre”, aseguró el edil.

Miguel Acuña, concejal de Posadas en FM Express