Closs criticó a los funcionarios renovadores que “no le pidieron el voto ni a sus familiares” y los instó a sumarse a la campaña

El diputado nacional Maurice Closs y actual candidato a senador por la Renovación dijo en Radio News que para las PASO, muchos funcionarios se paralizaron esperando que el trabajo “lo haga otro”. Dijo que necesario que cada uno programe una agenda de encuentros semanales con 10 personas y que hable de política cara a cara, argumentando porqué deben apoyar al proyecto misionerista. Pidió que salgan a la calle y dejen de hacer declaraciones desde las oficinas.

En ese sentido agregó que suele suceder que en las elecciones de medio término los funcionarios se paralizan esperando que sea el otro el que salga a trabajar. “Creen que la vaca está atada y que nunca se va a perder una elección o un cargo. No es así, hoy competimos con un proyecto que va a querer ganar las elecciones en 2019. No sirve de nada apilar camionetas detrás del auto del Gobernador en los actos oficiales, es lo peor. O poner la cara al lado del gobernador para la foto. Hacer política es una cuestión de vocación y militancia a diario. Ir a un barrio, convocar a una reunión un grupo de amigos. De 100 funcionarios cerca de 90 no tuvieron una agenda política, para defender este proyecto en los últimos comicios. Hay que salir a juntar votos. Si cada funcionario organizara sólo 10 reuniones una cada seis días, e invitara a 10 personas a esa reunión, no los que están a su lado, 10 de afuera, ya sea el verdulero, el taxista, el estudiante o el marido de la niñera y le diga te invito hoy a hablar de política. Hay que contarle porqué tienen que acompañar este proyecto. Estamos hablando de más de 20 mil personas. A 10 personas le invit´s 5 docenas de empanadas. Eso se ha perdido no le pedimos el voto ni a nuestro pariente, parece que como nos votaron a raudales nos van a seguir votando. Cada funcionario debe tener en su agenda diaria o dedicarle un par de horas a la política”.

Closs remarcó que hacer algo en política no es comentar lo que está pasando o sentarse en una oficina a hablar, es salir a buscar los votos. “Hay que acercarse poner la cara, que te reclamen, que te digan gracias o que no te digan nada, no comentar perdimos si las elecciones por culpa de quien. Debo pensar en que hago para revertir esa situación. Hay que hablar con la gente. Si cada funcionario vuelve a hablar con los vecinos, sus compañeros de la secundaria, y ver el poder de convocatoria. Vamos llevando funcionarios de acto en acto y cuando miramos, en la reunión habían 50 personas, pero de ese total 30 eran funcionarios. Hay que animarse al mano a mano, a las reuniones de 10 personas, ciudades grandes”.

En cuanto a lo que resta desde hoy hasta las elecciones de octubre, dijo que si cada funcionario organiza una charla, un encuentro o un mate, se llegan a 20 mil personas. “Hay que volver al mano a mano”.

Para los jóvenes, Closs recomendó que no se trata de realizar encuentros masivos para que unos se posicionen dentro de una estructura partidaria, sino llegar a los que están fuera o a los que no les interesa la política. “No es política juvenil de estar intentando subir dentro de la estructura, sino que cada joven pueda hablar con sus amigos y con quien no quiere hablar de política, no desde la supraextructura lejana de la realidad de los jóvenes”.