Arjol insistió en la necesidad de cesar las exhumaciones masivas y discutir una solución urgente con los responsables del área

El legislador radical acompañó el pedido de frenar inmediatamente los desentierros en el cementerio local. “No podemos no compartir ese sentimiento de angustia y dolor de los vecinos posadeños”, remarcó.

El dolor y la angustia fueron reflejados en la última sesión deliberativa de la ciudad capital. Un numeroso grupo de vecinos se hizo presente en el recinto para pedir el cese inmediato de los desentierros masivos en el camposanto municipal.

“A mi señora la sacaron del cementerio sin avisarme, me dieron sus restos y yo no se si esos son los huesos de mi señora o no, es un dolor muy profundo el que siento”, relató el vecino Ramón Alvez.

De la misma manera, Nélida Vallejos acotó que “los restos de mi hermana me los dieron en una bolsita, sin sensibilización, es muy triste esto que estamos pasando, no podemos más”.

En ese sentido, el concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Arjol se solidarizó y manifestó su profundo pesar por la situación que acongoja y mantiene en vilo a cada uno de los posadeños.

“Realmente es difícil no comprender el dolor, no compartir ese sentimiento de angustia constante, no entender la situación de los familiares. Más allá de pedir el cese de las exhumaciones, pedimos que se discuta con los responsables del área municipal sobre la ordenanza, sobre los parámetros que se tomaron para proceder de forma tan fría a realizar un acto así”, afirmó el legislador.

En ese sentido, sostuvo que “desde la bancada se trabajará firmemente para frenar lo que está ocurriendo y ponerle un fin definitivo a la pena de los vecinos, debemos debatir una solución pero pensar al mismo tiempo en lo que están sufriendo los dolientes que tienen a un familiar en el cementerio”.

Por esa razón, desde la bancada radical acompañaron el pedido de que la comuna cese inmediatamente los desentierros masivos e insistieron en la necesidad de que los responsables el accionar expliquen tanto a los ediles como a los vecinos, todo lo ocurrido.